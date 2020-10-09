Из-за неблагоприятной ситуации с распространением COVID-19 французские власти приняли решение ужесточить карантинные ограничения. В 4 крупных городах, где ситуация с заболеваемостью наихудшая, закрыли заведения общественного питания.

В городах – состояние повышенной готовности

Ограничения ужесточили в Лионе, Лилле, Сент-Этьене и Гренобле. Действовать они будут уже с 10 октября. Об этом информирует BBC.

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В этих городах не будут работать бары и рестораны. На такой шаг пошли в Марселе в сентябре, а в Париже – на прошлой неделе.

В последние дни ситуация в нескольких мегаполисах ухудшилась. Ежедневно все больше и больше людей заражаются,

– сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Обратите внимание! Состояние повышенной готовности во Франции объявляют, когда уровень инфицирования в местности превышает 250 случаев заражения на 100 тысяч человек. А также тогда, когда не менее 30% коек в отделениях интенсивной терапии заняты пациентами с коронавирусом.

Какова ситуация с распространением COVID-19 во Франции

По состоянию на 9 октября в стране зафиксировали более 711 тысяч случаев коронавируса. От осложнений, вызванных недугом, умерли более 32 тысяч человек. Выздоровели более 102 тысяч больных. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 18 тысяч 129 человек.