Коронавирус продолжает распространяться по Европе и миру. По состоянию на 31 октября зарегистрировано более 45 миллионов случаев заражения COVID-19. Где самый большой пик заболеваемости и какие ограничения действуют в различных странах мира – читайте дальше.

Франция

С пятницы, 30 октября, во Франции закрыты бары, рестораны, магазины (кроме продуктовых – 24 канал), развлекательные центры, спортивные залы, музеи и библиотеки. Граждане могут выходить на улицу только для того, чтобы купить продукты или лекарства. Позволяют также один час физических упражнений на свежем воздухе, но с соблюдением социальной дистанции. Об этом пишет 24 канал.

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"Я знаю о вашей усталости от ограничений и знаю о чувстве замкнутости, когда кажется, будто день никогда не закончится. Мы все с этим сталкиваемся и должны, несмотря на все это, оставаться объединенными и солидарными, чтобы не попасть в ловушку разделенности", – сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

По состоянию на 31 октября во Франции зарегистрировали 1 миллион 377 тысячи больных. От инфекции умерли 36,6 тысячи человек. Выздоровели, к счастью, 122,2 тысячи жителей страны.

А усталость от карантина действительно накопилась у французов. И не все готовы снова закрыться в 4-х стенах.

Самое сложное в локдауне это, когда вы живете сами и вам, как мне, 70 лет. Вам не с кем поговорить. Вы просто сидите в 4-х стенах,

– пожаловалась парижанка Тереза.

Чтобы заставить граждан все же придерживаться ограничений французские власти ввели штрафы для нарушителей карантина. Минимальное наказание составляет 135 евро за первое нарушение общенационального локдауна. Максимальное – почти 4 тысячи евро. Кроме того, регулярного нарушителя карантина могут даже посадить за решетку на полгода.

Бельгия

В соседней Бельгии, которая третья в мире по количеству смертей на 100 тысяч населения, пока не спешат с штрафами. И карантин ввели едва ли не последними в Европе.

"Эти меры – это последний шанс. Они необходимы, чтобы уменьшить статистику заражений. Все зависит от наших действий. Это на самом деле последний шанс. И от нас зависит, дадут ли эти меры положительный результат", – пояснил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.

По состоянию на 31 октября в Бельгии зафиксировали более 390 тысяч случаев коронавируса.

А ситуация в Бельгии действительно затруднительная. За последние 2 недели количество больных коронавирусом выросло на 200%. Сейчас в стране, где проживает чуть более 11 миллионов человек, почти 400 тысяч – инфицированы. С понедельника, 2 ноября, в Бельгии закрывают все заведения ресторанного типа, развлекательные центры, спортивные залы, парикмахерские и салоны красоты. Там где это возможно, работников должны отправить на дистанционную работу. Продлятся эти ограничения до середины декабря.

Россия

Между тем в России, где также стремительно растет число новых заражений по-прежнему не спешат с ограничениями. Более того там до сих пор не смогли обеспечить районные больницы необходимым: спецкостюмами с повышенной защитой для врачей, аппаратами вентиляции легких и необходимыми лекарствами.

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А еще в российских больницах уже не хватает мест для больных коронавирусом, их кладут прямо в коридорах. В городской больнице Уфы пациентам посоветовали самостоятельно решать собственные проблемы, потому что на власть рассчитывать не приходится.

Когда вас будут госпитализировать к нам в госпиталь, пожалуйста, возьмите с собой палатки, потому что мест у нас уже не осталось,

– сказал врач медучреждения Уфы Глеб Глебов.

А омские врачи скорой привезли под стены горадминистрации 2-х пациенток, так как после нескольких часов кружения по городу так и не смогли их пристроить ни в одной из больниц.

Врач из Уфы о ситуации с коронавирусом в РФ: смотрите видео

В Российской Федерации всего заболели 1 618 116 человек. Из них удалось выздороветь 1 215 414 лицам. По состоянию на 31 октября там болеют 374 712 инфицированных.

Похожая ситуация и в Курской и Волгоградской областях, в Алтайском крае, Кемеровской области и ряде других регионов России. Региональные власти ждут указания из центра, а Москва перекладывает ответственность на регионы. Простые же россияне стараются как могут самостоятельно преодолевать собственные проблемы.

Австралия

И пока Россия захлебывается под тяжестью второй волны коронавируса, а Европа пытается обороняться, закрываясь на карантин, в Австралии наоборот отменяют ограничения.

В Мельбурне отпраздновали отмену четырехмесячного карантина. Штат Виктория закрыли еще в начале июля из-за стремительного увеличения новых заражений. Тогда закрыли все заведения, которые не обеспечивают жизнеспособность региона. Гражданам запретили без лишней надобности выходить из дома. Выезд за пределы штата также попал под запрет. Карантин стал сложным испытанием для местных жителей.

Но жесткие ограничения дали результат. Уже через 4 месяца в штате Виктория не зафиксировали ни одного нового случая инфицирования.