Издание опубликовало статью о проблемах, с которыми Украина должна бороться одновременно: это пожары, пандемия и заминированная территория

Восточная Украина засорена минами и другими боеприпасами в земле, которые еще не разорвались. Из-за постоянных пожаров, они подрываются, делая тушение огня и эвакуацию еще более сложным делом. 24 канал переводит взгляд на проблему со стороны The New York Times.

Огонь и война

Снаряды взрываются в зоне боевых действий на Востоке Украины, преимущественно – в буферной зоне между силами Украины и боевиками, которых поддерживает Россия. Пожарные работают в сложных условиях: сухая погода, жара и ветер.

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Все это способствует очень быстрому распространению огня на десятки гектаров через травянистые холмы и сосновые леса, которые уже готовы пылать. Луганская область очень близко к границе с РФ и разделена линией фронта с 2014 года; война за это время зашла в тупик. О взрывах сообщили военные обозреватели и пожарные. Ситуация у линии соприкосновения создает одну проблему за другой, препятствуя усилиям пожарных.

Мы не можем дойти туда из-за мин и мы не можем использовать авиацию, потому что идет война, – пояснил в материале по телефону Михаил Шевченко, член горсовета в Станице Луганской.

Пожарные самолеты могут стать целями для противовоздушной обороны у фронта.

Перемирие, согласованное в июле, в основном соблюдается, но мины и неразорвавшиеся снаряды, потерянные шары и другие угрозы делают жизнь там опасной даже спустя годы после начала конфликта. Пока нет доказательств, что какая-то сторона может использовать огонь и дым, чтобы под их прикрытием возобновить боевые действия (впрочем, поджоги в прифронтовой зоне вполне могли организовать боевики непризнанных ДНР/ЛНР – 24).

Лесные пожары: причины и последствия

Пожары на востоке Украины / Фото Euronews

Местные жители сообщили украинским властям, что артиллерийские обстрелы по крайней мере в одном лесу спровоцировали возгорание. Но президент Зеленский заявил – причина пока неизвестна. Михаил Шевченко добавил, что когда он стоял возле части лесного пожара, он слышал "постоянные взрывы разной силы, от пуль до противотанковых мин". Какой бы ни была причина, точно известно что сухие и жаркие ветры способствовали ухудшению ситуации.

"Этот год был не лучшим для нашей страны из-за стихийных бедствий и других трагедий", – признал президент Зеленский на брифинге в минувший четверг. Что еще усложнило работу борцов с огнем, так это пандемия коронавируса (в Украине она почти вышла из-под контроля – 24).

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Те, кого евакуировали, теперь рискуют заболеть коронавирусом, находясь в переполненных убежищах. Когда огонь приблизился к кооперативу Ольховские Дачи, Татьяна Васюкова села в автобус с 30-ю другими людьми и провела с ними ночь на раскладных кроватях. Переживая из-за вируса, Татьяна рассказала, что почти все – "очень расстроены", что региональные леса сгорели.

Артиллерия в боевых действиях в Украине / Фото Shutterstock

Далее от фронта огонь заставил эвакуировать общежитие для школьников, большинство из которых переехали в него подальше от своих сел из-за риска артобстрелов. Любовь Пономаренко, которой 15 лет, рассказала в телефонном интервью: она наслаждалась безопасностью общежития, пока не пришел огонь.

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Количество лесных пожаров в Украине увеличилось втрое за последние шесть месяцев. Сожженная территория – в 40 раз больше чем в прошлом году.

В 2020 большое возгорание произошло и в Чернобыльской зоне отчуждения, возле места ядерной катастрофы 1986 года. Огонь прошел через радиоактивный лес, заставив радиацию подняться в воздух. Дым оттуда дошел до Киева, но в безопасных концентрациях, пояснили чиновники (но несколько дней, несмотря на комбинацию причин, воздух в Киеве оставался одним из худших в мире – 24).

Все более опасные и смертельные лесные пожары происходят во всем мире из-за изменения климата. В Австралии ветер и жара вызвали, как их назвали сами австралийцы, "мегапожары". Также крупные возгорания произошли на Западе США, в штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон. Там они установили печальный рекорд и продолжаются до сих пор.