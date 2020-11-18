Ситуация с коронавирусом в России, особенно в регионах, тревожная. Несмотря на заявления о разработке вакцины, Кремль скрывает неудобную правду о больных и погибших от COVID-19.

На проблемы в России обращают внимание не только местные, но и зарубежные СМИ. И это все на фоне громких заявлений о разработке вакцины (ее эффективность, правда, подвергается в мире сомнениям – 24). В том, что происходит, разбирался 24 канал.

Много смертей, заполненные морги



Ситуация сложная, мест уже почти нет / Фото Human Rights Watch

Носилки с умершими проносят по коридорам госпиталя, а еще живые больные борются за жизнь рядом, задыхаясь. Так CNN описывает ситуацию с коронавирусом в России. Материалы и видео журналисты получили от медицинских профсоюзов и оппозиционным к власти "Альянсом врачей".

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Власти Ивановской области признали проблему открыто: не хватает мест для хранения тел. Родные, опасаясь заражения, долго не забирают их. А в Барнауле, Самаре, Новокузнецке и других городах устанавливают дополнительные рефрижераторы возле больниц. Первым регионом, где вернули локдаун, стала Бурятия. Между тем в Москве закрыли мавзолей Ленина.

Кадры были якобы сняты в больнице города Ульяновск, 800 км к востоку от Москвы. И это все еще европейская часть страны, где в моргах голые тела просто лежат одно на другом. Американское издание говорит, что сцены больше похожи на зону боевых действий чем на больницу. И пока РФ пытаются взять пандемию под контроль, данные из других источников четко говорят: погибших гораздо больше, чем отмечают официально.



Исследователи говорят, что смертей от ковида гораздо больше, чем об этом говорят / Фото The Moscow Times

В РФ уверяют, что от COVID-19 умерло 33 тысячи россиян.

Я думаю, реальная цифра ближе к 130-ти тысячам,

– уверен бывший государственный статистик Алексей Ракша.

Он сделал такие выводы на основе данных о слишком высокой смертности.

С апреля по ноябрь в РФ произошло 160-170 тысяч дополнительных летальных случаев. "80% этих смертей – COVID-19", – считает Ракша. Росстат, в принципе, солидарен. По их подсчетам, смертность прыгнула на 117 тысяч человек с апреля по сентябрь 2020 года.

Понятно, что пандемия в РФ серьезно ускорилась, количество госпитализаций возрастает, как и количество людей в реанимации. Алексей Ракша ушел из Росстата после того, как публично рассказал, как РФ считает жертв коронавируса.

Как РФ классифицирует смерти

У пациента перед смертью нашли Covid-19;

Эта болезнь считается основным вариантом смерти, но нужно вскрытие и последующие исследования;

Когда вирус только усилил существующие тяжелые или хронические заболевания, что привело к смерти;

COVID-19 есть, но не он основная причина смерти.

Но есть одно важное но: как смерть от коронавируса фиксируется только первый случай! Так сказал Ракша для CNN. Остальные три в официальную статистику не входят. Это расходится с официальной позицией ВОЗ, которая требует фиксировать каждый летальный случай, в котором присутствует ковид. На этом фоне, Кремль продвигает свою собственную вакцину от болезни, которая еще даже не прошла все фазы испытаний.

Каток как больница и катастрофа в регионах



Каток, ставшей больницей / Фото WPTV.com

Пытаясь идти в ногу со временем, Россия сделала с "Ледового дворца" – известного московского катка – "цифровой госпиталь" на 1300 коек. Каждому больному предоставляется QR-код и браслет. Через них можно открыть все его медицинские записи. Большое табло теперь вместо результатов транслирует фильмы. В общем, ситуация в Москве постепенно ухудшается.

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Но и этого недостаточно. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в пяти наиболее пострадавших регионах больницы заполнены на 95%. В целом по России – на 84%, почти везде подбирается к 90% – слова министра здравоохранения Михаила Мурашко. Недостаток мест подтверждает и работа журналистов BBC Russia.

CNN поговорила с работниками "скорой помощи" из Саратовской области. Те сказали, что больницы уже не принимают пожилых людей, даже если у них есть проблемы с дыханием. "Им говорят, что госпитализация не требуется. Но на самом деле в палатах просто нет мест", – сказал один врач на условиях анонимности. В столице отменили разделение между "ковиднимы" "скорыми" и всеми остальными, теперь все ездят на вызовы одинаково. "С лета количество вызовов по коронавирусу увеличилась на 40%", – говорит фельдшер. Болеют даже новорожденные.

"В регионах – катастрофа. Там нет кроватей, нет даже простых лекарств, которые стоят копейки. В Москве это все организовано. Но когда люди отказываются признавать очевидное, наступает разочарование в человечестве", – рассказала "Медузе" фельдшер из столицы.

В Санкт-Петербурге, к примеру, осталось только 9,9% свободных мест – чуть больше тысячи коек. В этом городе наблюдается и дефицит некоторых лекарств, но это из-за повышенного спроса со стороны населения.

Изданию "Медуза" российские медики рассказали о сложной региональной ситуации. Например, в Архангельский области бывает, что в больницу прибывает по 40 больных в день. Местный врач говорит, что весной и летом случаи были легкими. Кроватей не хватает, поэтому кладут в коридорах и проходах. На всю реанимацию лишь 16 мест.

"Люди гибнут на каждой смене", – говорит Архангельский врач. В столице Сибири – Новосибирске – ситуация еще хуже.

Экстренных пациентов – 110-120 в день. В реанимации 125 коек, но лежат 250 человек. Умирает там половина, потому что часто привозят людей, которые не могут дышать сами. Некоторые умирает еще в стационаре, – рассказал местный реаниматолог.

Также в Новосибирске применяют протокол сортировки, который уже заходит на территорию морально-этического выбора. Бывает, что нужно поместить очень больного в реанимацию, но для этого – убрать из нее наиболее стабильного больного. "Мы выбираем того, у кого верим больше всего и выписываем его", – рассказывает реаниматолог. Не хватает и персонала, чтобы работать в медицинских учреждениях – врачей отсылают в города, где ситуация еще хуже.



Врачам могут запрещать рассказывать о COVID-19 / Фото: Anadolu Agency

Иногда доходит до абсурда, пишет "Медуза" со ссылкой на медсестру в Ленинградской области. "Главный врач запретила кам говорить, что в больнице есть больные коронавирусом. При пациентах тоже нельзя говорить, что в реанимации кто-то с ковидом", – рассказала она.

Больницу не перепрофилировали, потому что тогда надо будет платить больше денег. Поэтому за работу с больными COVID-19 надбавки не приходят. Это проблема, знакомая и Украине. Сама женщина заболела, когда работала с "нулевым пациентом" больницы.

Все понимали, что у него – "корона", хотя это скрывали. Вскоре он умер, но вспышка распространился за пределы заведения. Врачи, тем временем, массово увольняются. Смертность возросла в 5 раз, но много смертей проводятся как пневмония – врачи не успевают взять тест. Или это делается уже постфактум.

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"Больница разваливается, а никто ничего не делает. Она гигантская, одна из лучших, высокие технологии, оборудование", – рассказала медсестра. – "Со статистикой проблема, все занижают".