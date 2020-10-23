Коронавирус у Корниенко: главу "Слуги народа" выписали из больницы
Лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко, который болел коронавирусом, 20 октября выписали из больницы. Политик находился в медучреждении в течение 16 дней.
Корниенко получил отрицательный ПЦР-тест и сейчас чувствует себя хорошо. Об этом "слуга народа" рассказал в видеообращении, которое обнародовал на своей странице в Фейсбуке.
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Корниенко перевели из Александровской клинической больницы на домашний больничный режим. Нардеп рассказал, что у него была тяжелая форма коронавируса.
Поэтому политик призвал украинцев носить маску, а при возникновении первых симптомов не медлить и обращаться к врачу.
Что известно о коронавирусе у Корниенко
- Депутат сообщил о своей болезни 2 октября.
- Политик обратился к медикам, когда почувствовал частичную потерю обоняния и ухудшение вкуса.
- К слову, сначала ПЦР-тест у Корниенко показал ложный отрицательный результат.
Смотрите видеообращение Корниенко относительно коронавируса: