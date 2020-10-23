Лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко, который болел коронавирусом, 20 октября выписали из больницы. Политик находился в медучреждении в течение 16 дней.

Корниенко получил отрицательный ПЦР-тест и сейчас чувствует себя хорошо. Об этом "слуга народа" рассказал в видеообращении, которое обнародовал на своей странице в Фейсбуке.

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Корниенко перевели из Александровской клинической больницы на домашний больничный режим. Нардеп рассказал, что у него была тяжелая форма коронавируса.

Поэтому политик призвал украинцев носить маску, а при возникновении первых симптомов не медлить и обращаться к врачу.

Что известно о коронавирусе у Корниенко

Депутат сообщил о своей болезни 2 октября.

Политик обратился к медикам, когда почувствовал частичную потерю обоняния и ухудшение вкуса.

К слову, сначала ПЦР-тест у Корниенко показал ложный отрицательный результат.

Обратите внимание! Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, что по меньшей мере 60 нардепов переболели или болеют коронавирусом. В частности, на COVID-19 болели лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и глава "Голоса" Кира Рудик.

Смотрите видеообращение Корниенко относительно коронавируса: