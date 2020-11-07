Украинские власти заявили о готовности помочь жителям ныне оккупированного Крыма из-за обострения на полуострове ситуации с коронавирусом. Вице-премьер по реинтеграции Алексей Резников заявил, что на админграницах могут развернуть гуманитарные лагеря.

Такие гуманитарные лагеря могут развернуть прямо возле украинских КПВВ и обустроить их в частности аптечными киосками. Об этом Алексей Резников заявил в интервью "Радио Свобода".

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Мы в упрощенном режиме принимаем гуманитарные грузы от различных организаций. А в Минсоцполитики быстро дают ответы. Эти грузы потом могут попасть через КПВВ на оккупированные территории в интересах людей,

– заявил вице-премьер.

Также он подтвердил, что Украина уже ранее обращалась в международные гуманитарные организации из-за ситуации с коронавирусом в оккупированной Автономной Республике Крым.

Коротко о ситуации с коронавирусом в Крыму: