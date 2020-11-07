Украинская власть готова помочь крымчанам из-за коронавируса: детали
Украинские власти заявили о готовности помочь жителям ныне оккупированного Крыма из-за обострения на полуострове ситуации с коронавирусом. Вице-премьер по реинтеграции Алексей Резников заявил, что на админграницах могут развернуть гуманитарные лагеря.
Такие гуманитарные лагеря могут развернуть прямо возле украинских КПВВ и обустроить их в частности аптечными киосками. Об этом Алексей Резников заявил в интервью "Радио Свобода".
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Мы в упрощенном режиме принимаем гуманитарные грузы от различных организаций. А в Минсоцполитики быстро дают ответы. Эти грузы потом могут попасть через КПВВ на оккупированные территории в интересах людей,
– заявил вице-премьер.
Также он подтвердил, что Украина уже ранее обращалась в международные гуманитарные организации из-за ситуации с коронавирусом в оккупированной Автономной Республике Крым.
Коротко о ситуации с коронавирусом в Крыму:
- По тем данным, которые подают российские оккупанты, в Крыму за все время пандемии якобы заболели более 10 тысяч человек. Из них умерли 143 человека.
- Впрочем, местные, а в частности крымские татары: утверждают: ситуация значительно хуже, чем ее показывают. Мол, больных переводят из больниц в санатории, тесты на коронавирус невозможно сдать добровольно, а скорая помощь иногда едет 24 часа.
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