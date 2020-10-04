Иберийский полуостров является одним из худших очагов ковида в Европе. Но вирус создает проблемы Мадриду, создавая еще большую пропасть между богачами и бедными.

Столица Испании Мадрид по-прежнему делилась на богатые и бедные районы. На центральные и удаленные от пафосного центра. Но пандемия коронавируса, которая больно ударила по планете, а особенно по Испании, только усилила эту разницу. Как именно – рассказывает 24 канал.

Два лица Мадрида

Каждое утро садовник Хорхе Санчез покидает свое жилье в бедном и плотно заселенном районе Пуэнте де Вальекас и направляется 16 км к месту работы – общественному парку в богатой части города.

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Пуэнте де Вальекас стал одним из 45-ти муниципалитетов, которые Мадрид закрыл на карантин на прошлой неделе. Там проживает 230 тысяч человек. Обычно днем он более пустой, потому что жители едут на работу в город, обычно общественным транспортом.

Местные власти сделали это, чтобы попытаться сдержать вторую волну коронавируса в столице. Но мистер Санчес, пишет NYT, имеет разрешение приезжать к месту, где он работает. Теперь район пуст из-за коронавирусных ограничений: доступ к паркам запрещен, часы работы баров и ресторанов ограничены. Ковид серьезно ударил Вальекас во время первой волны. Тогда вся страна была на карантине с мая по июнь.

А вот центр города живет своей привычной жизнью, насколько это возможно в пандемию: люди в масках ходят по магазинам и едят, сохраняя социальную дистанцию. Рестораны и бары работают до поздней ночи. Резкий контраст между двумя Мадридами подчеркивает – вирус непропорционально сильно бьет по экономически уязвимым районам. Местный бизнес Вальекаса пострадал еще сильнее, лишь начав поднимать голову после первой волны ковида.

Например, владелец тренажерного зала и тренер по боевым искусствам Виктор Гиль рассказал NYT: три месяца локдауна он не работал, потом летом ситуация стала лучше, а сейчас снова потерял почти всех клиентов. Он спрашивает, а где финансовая помощь для тех, кто пытается сохранить бизнес во время эпидемии? Хотя центральное правительство предоставляет такую услугу с марта, для районов Мадрида она не предусмотрена.

Миллион испанцев, которые живут в 45-ти районах очень раздражены тем, что центр столицы могут ездить куда им заблагорассудится в большей степени. Хорхе Санчес доволен тем, что может работать, но зол по другой причине – что не может посетить родителей, которые находятся в заведении для пожилых людей за пределами Вальекаса.

Мне больно слышать, что я должен ставить в приоритет работу и забыть о посещении моих родителей. Это показывает, что всем управляет экономика. Никто, если честно, не заинтересован в нашем благосостоянии, – рассказал он NYT.

Вальекас традиционно дом для людей с левыми взглядами, тогда как в столице можно встретить и радикально правых и франкистов.

Эпицентр новой волны и "образ жизни"

Президент Мадридской автономии Изабель Аюзо / фото Spain Today

Столица ожидаемо стала одним из самых зараженных регионов страны, а 45 районов Мадрида были частично закрыты из-за превышения показателя в 1000 заболевших на 100 тысяч населения. В общей статистике, случаи Мадрида составляют одну треть.

Закрытые части города люди могут покидать только для работы, медицинского осмотра или для учебы. Выполнение ограничений контролирует полиция, блокпосты которой были установлены.

Разделенная столица Но несмотря на это, небольшие демонстрации в бедных частях города все равно происходят. Последняя собрала 300 человек, которые требовали остановить локдаун. Они называли меры "нашей новой формой сегрегации". Это действительно так – 5 лет назад Мадрид Но несмотря на это, небольшие демонстрации в бедных частях города все равно происходят. Последняя собрала 300 человек, которые требовали остановить локдаун. Они называли меры "нашей новой формой сегрегации". Это действительно так – 5 лет назад Мадрид признали самым разделенным городом Европы между богатыми и бедными.

Люди из закрытых районов нужны центру города, чтобы самому оставаться открытым.

Без Вальекаса и других южных районов, состоятельный Мадрид не сможет функционировать, – отметила Мария Хосе Гарсия Берраль, врач на пенсии.

Поэтому ограничения просто не имеют смысла, добавила она. Министр здравоохранения Сальвадор Илла объявил, что ограничения должны быть еще более жесткими по всему городу. Минздрав Испании предложил для всей страны новые критерии. Участники акций протеста требуют распространения ограничительных мер на весь город и спрашивают, почему в бедных районах недостаточно штата в больницах.

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С медицинской точки зрения, объясняет Мария, невозможно обосновать локдаун, который позволяет спускаться в заполненный людьми подземный переход, но не в парк. Дров в огонь подбросила и региональный лидер Изабель Диас Айюзо сказав, что рост случаев происходит из-за "образа жизни" иммигрантов.

Закрытые районы сплошь и рядом имеют большую долю иммигрантов преимущественно из Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Протестующие кричали, чтобы она ушла в отставку.

Этот кризис, ответила Патрисия Эстеван – доктор в Пуэнте да Вальекас – не об образе жизни, а его условиях. "Если вы работаете кассиром или уборщицей, делите маленькую квартиру, путешествуете через весь город на общественном транспорте… Это только из-за экономических потребностей", – пояснила она NYT. Проблема городского транспорта в Мадриде стоит довольно остро.

Жители Пуэнте де Вальекаса и других районов не ожидают особенно государственной помощи, так как Испания падает в одну из крупнейших в истории рецессий. На самом деле, возникает другая проблема – что вторая волна ковида стигматизирует район на долгое время. "Люди там уже знают, что именно их сделали виновниками всей ситуации в Мадриде, поэтому вред нашей репутации уже нанесен", – сказал Хорхе Насарино, председатель районной ассоциации.

Политическое противостояние

Изабель Аюзо и Педро Санчес – сотрудничество на фоне противостояния / Фото Diario AS

Сейчас политики бьются между собой из-за новых ограничений для Мадрида. Глава Минздрава Сальвадор Илла предложил идею: поселения и города вокруг столицы, которые имеют более 500 больных на 100 тысяч населения, должны быть в локдауне. Правительство Испании поддержало это.

Главный город Испании сейчас имеет худшую статистику, чем в среднем по Испании (примерно 319,9 на 100 тыс.). Соседние Фуэнлабрада и Парла перешли границу в 1000 случаев на 100 тыс. человек.

Но Изабель Диас Айюзо из консервативной Народной партии отказывается внедрять предложенные изменения. Столица и еще 5 регионов проголосовали против. Министр юстиции региона (Мадрид – отдельный автономный регион – 24) сказал, что необходимости вмешательства центрального правительства нет. Аюзо – одна из главных критиков коалиционного правительства Испании во главе с социалистами.

Она отчаянно хочет сохранить экономику и даже сказала радикальную вещь: Мадрид заблокируют, когда каждый другой город, подпадающий под критерии Иллы, сделает то же самое. Людей каждый день сбивают, но мы не запрещаем машины", – отрезала она. Президент добавила еще одно условие: тесты на COVID-19 в аэропорту Барахас и на региональных станциях железной дороги.

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В бедных районах, врачи и обычные люди бьют тревогу и требуют неотложных мер "пока отделения интенсивной терапии не начнут разваливаться".

По состоянию на сейчас в Мадриде 41,7% коек заняты больными коронавирусом. Это более чем на 5% превышает норму. Некоторые больницы работают уже сверх своих возможностей. По Испании, средняя нагруженность коек – 17,9%. Количество проведенных тестов – 8.5 млн. Из хороших новостей – уровень смертности намного ниже, чем весной, но цифры все равно растут.

Еще в мае Иоланда Фуэнтес ушла с поста директора по вопросам общественного здравоохранения из-за различий во взглядах с президентом Аюзо. Позже она разместила в твиттере сообщение с кадром из фильма "Титаник", где капитан гуляет по кораблю, что уже тонет с хештегом "#BuenaSuerta" ("Удачи"). Между тем, мадридский глава Минздрава сказал, что правительственные указания "не имеют юридической силы" и если что, Мадрид пойдет в суд.

Время покажет, сможет ли Мадрид избежать нового локдауна и взять эпидемию под контроль или понадобится вмешательство центрального правительства. А его главе Педро Санчесу еще надо прийти к взаимопониманию с местными властями, которые не готовы сдаваться. Борьба между двумя частями Мадрида продолжится как и всегда.