Премьер-министр Денис Шмигаль 9 октября провел совещание с руководителями регионов, участие в котором принял также секретарь СНБО и руководители профильных министерств. Во время обсуждения определили ряд мер, которые должны помочь в борьбе с COVID-19.

Количество коек в больницах снова увеличат

В правительстве обеспокоены быстрым распространением коронавируса в Украине и ежедневными рекордными показателями заболеваемости. Об этом Денис Шмыгаль сообщил во время заседания Кабмина, информирует 24 канал.

Актуально За сутки в Украине зарегистрировали около 6 тысяч новых больных коронавирусом

Для того, чтобы простоять недугу, в правительстве определили новый план мероприятий.

Будут проведены дополнительные мероприятия по увеличению койкомест в больницах, увеличению обеспеченности коек кислородом. Минздрав активизирует работу по сертификации производителей медицинского кислорода,

– рассказал Шмыгаль.

Усовершенствуют работу и колл-центров в регионах по консультированию украинцев по проблемным вопросам, а также отслеживанию контактных больных.

Среди задач, которые дали региональным руководителям:

наладить контакты с МВД, Госпродпотребслужбой по поводу проведения массовых мероприятий и работы учреждений с накоплением людей;

разработать четкие маршруты доставки больных при увеличении количества больниц.

Ежедневно увеличиваем количество больниц первой волны, где принимают больных COVID-19. Количество тестов также будем увеличивать, чтобы люди не ждали результатов по несколько дней,

– сообщил глава правительства.

Обратите внимание! В отношении тех областей, где за сентябрь не увеличили зарплаты врачам, в правительстве обещают принять жесткие кадровые решения. Также в Кабмине обещают продолжить увеличение оплат работы медикам, сталкивающимся с коронавирусом.

Степанов ранее предупредил об угрожающей ситуации в Украине

Отметим, что накануне министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине – крайне опасна. Она похожа на ту, которая была в Италии и Испании весной. Глава Минздрава подчеркнул, что еще одного локдауна украинская экономика не выдержит.