"Коронавирус не обошел и меня": Зеленский записал обращение из "Феофании" – видео
Президент Украины Владимир Зеленский, находясь на самоизоляции в государственной клинике "Феофания", обратился к украинцам. Он, в частности, рассказал о своем состоянии здоровья и поблагодарил всех за поддержку.
Подробнее о видеообращении Зеленского по самоизоляции
Как отметил Зеленский в видеообращении, "коронавирус не обошел и его, но чувствует себя он достаточно хорошо". Об этом сообщает 24 канал.
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Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не самоизолировался от работы. Выполняю свои обязанности. Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме,
– подчеркнул украинский президент.
Он добавил, что во все эти дни в онлайн он проводит совещания и важные переговоры, также принимает звонки .
Кроме того, Зеленский поблагодарил всех за теплые слова, поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. Политик подчеркнул, что это все является большой заслугой такого его состояния.
"Спасибо за это каждому из вас", – подытожил глава государства.
Кстати В "Феофанию" к Зеленскому пытались прорваться журналисты
Смотрите видеообращение Зеленского с самоизоляции
Что известно о коронавирусе у руководства государства:
- 9 ноября о положительном тесте на коронавирус сообщили сразу президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак.
- Также COVID-19 заболели спикер парламента Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
- Кроме того, среди заболевших – вице-премьер Алексей Резников и министр финансов Сергей Марченко.
- Положительный тест был и у министра обороны Андрея Тарана. Однако чиновник уже выздоровел и выполняет свои обязанности на рабочем месте.
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