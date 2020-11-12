Президент Украины Владимир Зеленский, находясь на самоизоляции в государственной клинике "Феофания", обратился к украинцам. Он, в частности, рассказал о своем состоянии здоровья и поблагодарил всех за поддержку.

Подробнее о видеообращении Зеленского по самоизоляции

Как отметил Зеленский в видеообращении, "коронавирус не обошел и его, но чувствует себя он достаточно хорошо". Об этом сообщает 24 канал.

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Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не самоизолировался от работы. Выполняю свои обязанности. Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме,

– подчеркнул украинский президент.

Он добавил, что во все эти дни в онлайн он проводит совещания и важные переговоры, также принимает звонки .

Кроме того, Зеленский поблагодарил всех за теплые слова, поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. Политик подчеркнул, что это все является большой заслугой такого его состояния.

"Спасибо за это каждому из вас", – подытожил глава государства.

Кстати В "Феофанию" к Зеленскому пытались прорваться журналисты

Смотрите видеообращение Зеленского с самоизоляции

Что известно о коронавирусе у руководства государства:

9 ноября о положительном тесте на коронавирус сообщили сразу президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Также COVID-19 заболели спикер парламента Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Кроме того, среди заболевших – вице-премьер Алексей Резников и министр финансов Сергей Марченко.

Положительный тест был и у министра обороны Андрея Тарана. Однако чиновник уже выздоровел и выполняет свои обязанности на рабочем месте.

С последними новостями о коронавирусе в Украине можно ознакомиться здесь