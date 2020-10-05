Коронавирус в полиции: сколько провоохранителей заболели COVID-19
По состоянию на 25 сентября 661 работник полиции заболел коронавирусом. К сожалению, жизнь двух правоохранителей унес недуг. Хватает ли средств индивидуальной защиты работникам полиции – рассказал Игорь Клименко.
По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, запасов масок, дезинфекторов и медицинских перчаток хватит минимум на три месяца. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".
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Как правоохранители могли подхватить COVID-19
Клименко пояснил, что правоохранители несут службу на массовых мероприятиях. Кроме того, полицейские приходят с работы в семью, где есть и учителя, и врачи, и от них заражаются.
Я считаю, что сейчас мы минимизировали заболеваемость в Нацполиции принятыми мерами. Надеюсь, что перед выборами мы не потеряем много работников на больничном,
- отметил глава Нацполиции.
Он добавил, что ранее фиксировали случаи заболеваний в руководстве Нацполиции.
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COVID-19 в Украине: главное
- С начала пандемии в Украине диагностировали 230 236 случаев коронавируса. За прошедшие сутки, 4 октября, обнаружили 3 771 новых больных.
- Однако 101 252 человека уже преодолели COVID-19. От осложнений коронавируса и сопутствующих болезней умерли 4 430 пациентов.
- Правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 31 октября. С 1 августа страну поделили на зоны: красную, желтую, оранжевую, зеленую. В каждой зоне действуют разные ограничения.