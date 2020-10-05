По состоянию на 25 сентября 661 работник полиции заболел коронавирусом. К сожалению, жизнь двух правоохранителей унес недуг. Хватает ли средств индивидуальной защиты работникам полиции – рассказал Игорь Клименко.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, запасов масок, дезинфекторов и медицинских перчаток хватит минимум на три месяца. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

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Клименко пояснил, что правоохранители несут службу на массовых мероприятиях. Кроме того, полицейские приходят с работы в семью, где есть и учителя, и врачи, и от них заражаются.

Я считаю, что сейчас мы минимизировали заболеваемость в Нацполиции принятыми мерами. Надеюсь, что перед выборами мы не потеряем много работников на больничном,

- отметил глава Нацполиции.

Он добавил, что ранее фиксировали случаи заболеваний в руководстве Нацполиции.

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