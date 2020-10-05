Количество больных COVID-19 в Украине стремительно растет, это повлияло и на работу парламента. На прошлой неделе нардепы взяли перерыв до 20 октября из-за большого количества новых инфицированных в Раде. Всего с начала пандемии там заразились 75 человек.

Это – нардепы и работники Аппарата Верховной Рады. Соответствующая информация появилась в распоряжении Укринформ.

Ранее Верховная Рада фактически ушла на карантин из-за коронавируса: детали

Сколько народных депутатов заболело на коронавирус:

Всего с начала карантина в Украине COVID-19 подхватили 49 народных избранников.

24 из них инфицировались в сентябре.

Остальные 26 человек – это работники аппарата Верховной Рады.

Из них 15 человек инфицировались коронавирусом в сентябре.

Издание Zn.ua со ссылкой на собственные источники сообщило, что одна из работниц секретариата Рады умерла от коронавируса.

Обратите внимание! 30 сентября Рада приняла решение отменить пленарные заседания 1 и 2 октября, а также 6 – 9 октября, и предусмотреть на этот период работу народных депутатов в комитетах. Причиной, собственно, и послужила вспышка заболеваемости парламентариев и работников Аппарата Рады.

Одними из последних на коронавирус заболели лидеры фракций "Голос" и "Европейская Солидарность" в парламенте – Кира Рудик и Петр Порошенко. Также 1 октября подхватил инфекцию глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, а уже 2-го – нардепы Игорь Палица и Нестор Шуфрич.