Коронавирус в Раде: одна из работниц умерла, – СМИ
Количество больных COVID-19 в Украине стремительно растет, это повлияло и на работу парламента. На прошлой неделе нардепы взяли перерыв до 20 октября из-за большого количества новых инфицированных в Раде. Всего с начала пандемии там заразились 75 человек.
Это – нардепы и работники Аппарата Верховной Рады. Соответствующая информация появилась в распоряжении Укринформ.
Ранее Верховная Рада фактически ушла на карантин из-за коронавируса: детали
Сколько народных депутатов заболело на коронавирус:
- Всего с начала карантина в Украине COVID-19 подхватили 49 народных избранников.
- 24 из них инфицировались в сентябре.
- Остальные 26 человек – это работники аппарата Верховной Рады.
- Из них 15 человек инфицировались коронавирусом в сентябре.
Издание Zn.ua со ссылкой на собственные источники сообщило, что одна из работниц секретариата Рады умерла от коронавируса.
Обратите внимание! 30 сентября Рада приняла решение отменить пленарные заседания 1 и 2 октября, а также 6 – 9 октября, и предусмотреть на этот период работу народных депутатов в комитетах. Причиной, собственно, и послужила вспышка заболеваемости парламентариев и работников Аппарата Рады.
Одними из последних на коронавирус заболели лидеры фракций "Голос" и "Европейская Солидарность" в парламенте – Кира Рудик и Петр Порошенко. Также 1 октября подхватил инфекцию глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, а уже 2-го – нардепы Игорь Палица и Нестор Шуфрич.
Какая ситуация сейчас с коронавирусом в Украине?
По состоянию на 5 октября в Украине уже 230 236 человек инфицировались коронавирусом. Из них умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний 4 430 пациентов, зато выздоровели – 101 252.
За последние сутки инфекцию обнаружили еще в 3 771 человека.