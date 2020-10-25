Городской глава Киева Виталий Кличко, который болеет коронавирусом, чувствует себя значительно лучше. Политик надеется, что следующий тест на COVID-19 будет отрицательным.

Мэр уже не ощущает никаких симптомов болезни. Об этом Кличко заявил на онлайн-брифинге, сообщает 24 канал.

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Политик отметил, что следующий тест на коронавирус будет сдавать 26 октября.

Держу кулаки за то, что тест будет отрицательным, что это (результат предыдущего теста – 24 канал) была ошибка. Я чувствую себя абсолютно нормально, никаких симптомов у меня нет: ни температуры, ни кашля,

– подчеркнул политик.

Кроме того, Кличко добавил, что ждет, когда врачи позволят ему вернуться к работе.

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