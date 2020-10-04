Президент США Дональд Трамп 5 октября заявил, что уже в ближайшие часы его выпишут из военно-медицинского госпиталя. Ранее Трампа и его жену Меланию госпитализировали с диагнозом COVID-19.

Что говорит Трамп о самочувствии

Президент США заявил, что чувствует себя очень хорошо. В своем твиттере Трамп призвал людей не бояться коронавируса и не позволять страху перед заражением управлять собственной жизнью.

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Кроме того, лидер США заявил, что за время его правления страной врачи научились разрабатывать действительно прекрасное лекарство.

Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад,

– отметил Трамп.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

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Что известно о коронавирусе у Трампа

Сначала коронавирус обнаружили у помощницы президента Хоуп Гикс. Накануне она сопровождала Трампа на дебатах в Кливленде. Поэтому американский президент и первая леди сразу сдали тест на COVID-19. Утром 2 октября Трамп сообщил, что результат теста положительный. Глава США подчеркнул, что они с женой начинают карантин и пройдут через это вместе.

Глава США подчеркнул, что они с женой начинают карантин и пройдут через это вместе. Сейчас 74-летний американский президент находится в военном госпитале имени Уолтера Рида. Его туда направили после рекомендации врача, хотя ранее Трамп собирался самоизолироваться в Белом доме и в дальнейшем выполнять свои обязанности.

Его туда направили после рекомендации врача, хотя ранее Трамп собирался самоизолироваться в Белом доме и в дальнейшем выполнять свои обязанности. Перед своей госпитализацией глава Белого дома даже записал видеообращение. В нем он поблагодарил своих сторонников за поддержку, сказал, что чувствует себя хорошо, но в госпитале должны убедиться, что все действительно в порядке. Также он добавил, что первая леди тоже чувствует себя отлично.

Врачи Белого дома, комментируя процесс лечения президента США, ранее заявили, что вкололи Трампу коктейль антител для предотвращения осложнений.

Однако у Трампа сообщали, что, несмотря на госпитализацию, он будет работать из специально оборудованного президентского офиса в больнице.

Добавим, что Трамп довольно пренебрежительно относился к карантинным ограничениям из-за коронавируса. Он отказывался носить маску в общественных местах. Мол, не хочет, чтобы таким его видели пресса и люди.

Он отказывался носить маску в общественных местах. Мол, не хочет, чтобы таким его видели пресса и люди. Трамп даже высмеял своего оппонента на президентских выборах Джо Байдена за ношение маски. Сказал, что она не кажется ему президентской.

Сказал, что она не кажется ему президентской. Однако позже глава США изменил свое мнение и назвал ношение защитной маски проявлением патриотизма.

Обратите внимание! За весь период пандемии в США коронавирусом заразились 7 600 846 человек. От осложнений COVID-19 умерли 214 277 больных, а 4 818 509 – выздоровели.

Видеообращение Трампа перед госпитализацией: видео