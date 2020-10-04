Коронавирус у Трампа: в каком состоянии президент США
Президент США Дональд Трамп 5 октября заявил, что уже в ближайшие часы его выпишут из военно-медицинского госпиталя. Ранее Трампа и его жену Меланию госпитализировали с диагнозом COVID-19.
Что говорит Трамп о самочувствии
Президент США заявил, что чувствует себя очень хорошо. В своем твиттере Трамп призвал людей не бояться коронавируса и не позволять страху перед заражением управлять собственной жизнью.
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Кроме того, лидер США заявил, что за время его правления страной врачи научились разрабатывать действительно прекрасное лекарство.
Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад,
– отметил Трамп.
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Что известно о коронавирусе у Трампа
- Сначала коронавирус обнаружили у помощницы президента Хоуп Гикс. Накануне она сопровождала Трампа на дебатах в Кливленде. Поэтому американский президент и первая леди сразу сдали тест на COVID-19. Утром 2 октября Трамп сообщил, что результат теста положительный. Глава США подчеркнул, что они с женой начинают карантин и пройдут через это вместе.
- Сейчас 74-летний американский президент находится в военном госпитале имени Уолтера Рида. Его туда направили после рекомендации врача, хотя ранее Трамп собирался самоизолироваться в Белом доме и в дальнейшем выполнять свои обязанности.
- Перед своей госпитализацией глава Белого дома даже записал видеообращение. В нем он поблагодарил своих сторонников за поддержку, сказал, что чувствует себя хорошо, но в госпитале должны убедиться, что все действительно в порядке. Также он добавил, что первая леди тоже чувствует себя отлично.
- Врачи Белого дома, комментируя процесс лечения президента США, ранее заявили, что вкололи Трампу коктейль антител для предотвращения осложнений.
- Однако у Трампа сообщали, что, несмотря на госпитализацию, он будет работать из специально оборудованного президентского офиса в больнице.
- Добавим, что Трамп довольно пренебрежительно относился к карантинным ограничениям из-за коронавируса. Он отказывался носить маску в общественных местах. Мол, не хочет, чтобы таким его видели пресса и люди.
- Трамп даже высмеял своего оппонента на президентских выборах Джо Байдена за ношение маски. Сказал, что она не кажется ему президентской.
- Однако позже глава США изменил свое мнение и назвал ношение защитной маски проявлением патриотизма.
Видеообращение Трампа перед госпитализацией: видео