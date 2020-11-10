Президент Владимир Зеленский 9 ноября заявил, что заразился коронавирусом. Правда, в ОПУ пока не рассматривают возможность назначения исполняющего обязанности главы государства.

Коронавирус у Зеленского: рассматривает ли ОПУ назначения исполняющего обязанности президента

Как заверила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель, Владимир Зеленский чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей. Кроме того, он намерен работать из дома – там, по ее словам, есть отдельное помещение, где он и будет работать, передает "BBC News Україна".

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На вопрос о том, кто будет исполнять обязанности президента в случае, если состояние Зеленского ухудшится, Мендель ответила, что такой сценарий пока не рассматривают.

Сегодня не было никаких проблем, он активно принимает витамины, находится под наблюдением врачей. Поэтому мы все надеемся, что это не будет какая-то осложненная форма болезни,

– отметила пресс-секретарь украинского президента.

Мендель добавила, что день, когда стало известно о COVID-19 у Зеленского, был "настолько обычным, насколько он может быть в условиях пандемии". В частности, президент традиционно проводил селекторное совещание, и "вокруг него было немного людей, как и обычно в условиях карантина". В целом на протяжении дня он "чувствовал себя хорошо" и "был в хорошем настроении".

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