Коронавирус у Зеленского: как отреагировали мировые политики
У президента Владимира Зеленского обнаружили коронавирус. Мировые политики поддержали главу Украины и пожелали ему выздоровления.
24 канал собрал реакцию мировых политиков на коронавирус у Зеленского.
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Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда выразил поддержку украинскому лидеру.
Мы с вами и Украиной в эти трудные моменты пандемии COVID-19. Выздоравливайте скорее, господин президент!
– написал глава Польши.
К слову, Дуда недавно тоже поборол коронавирус. Политик в течение 2 недель находился на самоизоляции.
Посол Евросоюза
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас также поддержал Зеленского.
Премьер Израиля
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пожелал Зеленскому выздоровления.
"Мой друг, желаю вам полного выздоровления", – написал Нетаньяху в твиттере.
К пожеланиям также присоединился посол Израиля в Украине Йоэль Лион.
Дипломат Великобритании
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс выразила огорчение из-за болезни Зеленского. Дипломат тоже пожелала президенту выздоровления.
Парламентарий Стюарт Малкольм Макдональд также высказал наилучшие пожелания Зеленскому.
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Президент Казахстана
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на коронавирус у Зеленского. Политик пожелал коллеге выздоровления.
Казахстан и Украина обмениваются опытом в борьбе против пандемии коронавируса и вместе со всем мировым сообществом преодолеют эту опасную болезнь,
– отметил Токаев.
Кто еще поддержал Зеленского
- Премьер-министр Словении Янез Янша.
- Президент Австрии Александр Ван дер Беллен.
Что известно о коронавирусе у Зеленского
- Президент сообщил о своей болезни 9 ноября.
- Зеленский отметил, что среди симптомов COVID-19 имеет только повышенную температуру – 37,5.
- Глава государства пошел на самоизоляцию, однако будет работать дистанционно.
- К слову, коронавирус обнаружили также у главы Офиса Президента Андрея Ермака.
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