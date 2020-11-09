У президента Владимира Зеленского обнаружили коронавирус. Мировые политики поддержали главу Украины и пожелали ему выздоровления.

24 канал собрал реакцию мировых политиков на коронавирус у Зеленского.

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Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда выразил поддержку украинскому лидеру.

Мы с вами и Украиной в эти трудные моменты пандемии COVID-19. Выздоравливайте скорее, господин президент!

– написал глава Польши.

К слову, Дуда недавно тоже поборол коронавирус. Политик в течение 2 недель находился на самоизоляции.

Best wishes of speedy and full recovery to President @ZelenskyyUa. We stand with you and Ukraine in these difficult moments of COVID pandemic. Get well soon, Mr. President! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 9, 2020

Посол Евросоюза

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас также поддержал Зеленского.

Премьер Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пожелал Зеленскому выздоровления.

"Мой друг, желаю вам полного выздоровления", – написал Нетаньяху в твиттере.

К пожеланиям также присоединился посол Израиля в Украине Йоэль Лион.

My friend @zelenskyyua, wishing you a full recovery. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 9, 2020

Дипломат Великобритании

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс выразила огорчение из-за болезни Зеленского. Дипломат тоже пожелала президенту выздоровления.

Парламентарий Стюарт Малкольм Макдональд также высказал наилучшие пожелания Зеленскому.

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Президент Казахстана

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на коронавирус у Зеленского. Политик пожелал коллеге выздоровления.

Казахстан и Украина обмениваются опытом в борьбе против пандемии коронавируса и вместе со всем мировым сообществом преодолеют эту опасную болезнь,

– отметил Токаев.

Кто еще поддержал Зеленского

Премьер-министр Словении Янез Янша.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

My best wishes to President @ZelenskyyUa. I wish you a quick and complete recovery! (vdb) — A. Van der Bellen (@vanderbellen) November 9, 2020

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