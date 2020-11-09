В ВСУ еще 68 человек заболели коронавирусом, в частности в зоне ООС
В Вооруженных силах Украины за последние сутки зафиксировали 68 новых случаев коронавируса. Среди них 20 больных нуждались в госпитализации, в том числе 11 работников разместили в госпитале Северодонецка, которая входит в зону действия Операции Объединенных сил.
За прошедшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщило 9 ноября Командование медицинских сил ВСУ.
Обратите внимание Заболеваемость высокая: в Украине инфицировались коронавирусом более 8 тысяч человек
Из них 20 больных нуждались в госпитализации:
- 59 военный мобильный госпиталь (в городе Северодонецке Луганской области) – 11 военнослужащих,
- Черкасский военный госпиталь – 5 военнослужащих,
- Житомирский военный госпиталь – 3 военнослужащих,
- Полтавский военный госпиталь – 1 военнослужащий.
Сейчас состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное, военные медики оказывают им всю необходимую помощь.
Еще 48 больных находятся на самоизоляции под наблюдением медицинской службы:
- Днепропетровская область – 13 военнослужащих,
- Киевская область – 10 военнослужащих и 1 работник ВСУ,
- Львовская область – 9 военнослужащих и 3 работника ВСУ,
- Житомирская область – 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ,
- Ивано-Франковская область – 3 военнослужащих и 2 работника ВСУ,
- Хмельницкая, Волынская и Черниговская области – по 1 военнослужащему.
Состояние больных, находящихся на самоизоляции, также удовлетворительное. Медики констатируют у них легкое течение болезни.
Коротко о коронавирусе в ВСУ:
- Всего за время пандемии в Вооруженных силах Украины заболели коронавирус 6 944 человек. Сейчас болеют – 2 224.
- В то же время 4 701 больной уже выздоровел. Впрочем, к сожалению, 19 человек умерли – среди них как военнослужащие, так и штатные работники ВСУ.
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