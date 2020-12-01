В рядах Вооруженных сил за сутки 30 ноября обнаружили 137 новых случаев COVID-19. Сейчас коронавирусом болеют 3045 военных.

Всего поправились 7296 военнослужащих, умерли – 26. Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ в фейсбуке.

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На самоизоляции находится 431 человек, однако 75 человек завершат карантин в течение 3 дней.

Что известно о новых случаях

В больницы забрали 21 больного.

65 военный мобильный госпиталь – 4 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Северного и Южного регионов, 59 военный мобильный госпиталь – по 3 военнослужащие,

Житомирский и Запорожский военный госпиталь – по 2 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Восточного региона, Полтавский и Черновицкий военные госпитали – по 1 военнослужащему,

Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 1 работник ВСУ.

Состояние здоровья больных удовлетворительное. Кроме того, 116 человек лечатся дома, потому что у них легкое течение заболевания. Больше всего – в Одесской, Житомирской и Полтавской областях.

Обратите внимание! В ВСУ отметили, что чаще всего военные инфицируются во время встреч с людьми, не входящими в ближайший круг общения.

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