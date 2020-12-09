Из фонда борьбы с коронавирусом по состоянию на 7 декабря использовали 45,5 миллиарда гривен. Кроме того, из средств местных бюджетов по состоянию на 3 декабря потратили 4,4 миллиарда на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.

На здравоохранение использовали 12 миллиардов из выделенных 23,8 миллиарда гривен. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

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На что потратили деньги

63 миллиона гривен направили на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Заметим, в целом для этого предусмотрели 100 миллионов.

1 миллиард гривен, из выделенных 4 миллиардов, использовали на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты медиков.

1,5 миллиарда гривен направили на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом.

5,3 миллиарда использовали на повышение надбавок и доплат медицинским работникам. В общем для этого предусмотрено 6 миллиардов.

9 декабря бюджетный комитет Рады согласовал перераспределение 5,3 миллиарда гривен из ковидного фонда Минздрава для реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения благодаря сокращению расходов на строительство и ремонт автодорог государственного значения,

– говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрено увеличение денег в ковидном фонде по специальному фонду государственного бюджета на 8,9 миллиарда гривен. Указанные средства предлагают направить на инициативу президента Владимира Зеленского по поддержке бизнеса во время карантина.

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Кроме средств фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников. Так, по программе медицинских гарантий Национальная служба здоровья уже осуществила выплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 10,6 миллиарда гривен за услуги, связанные с лечением COVID-19.

Обратите внимание! Деньги из ковидного фонда часто использовали не по назначению. В частности, их направляли на ремонт и строительство дорог, на культуру, обеспечение правопорядка и тому подобное. Поэтому Зеленского неоднократного критиковали его оппоненты.