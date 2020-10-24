Почтовая служба Австрии напечатала специальную "коронавирусную" марку на туалетной бумаге. Ее украсили изображением слоненка, а также графическим объяснением правил социальной дистанции.

Стоимость марки составляет 5,50 евро, половину суммы будут перечислять на благотворительность. Об этом сообщила пресс-служба почты Австрии.

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Что символизирует туалетная бумага как материал для марок

Чтобы марка из туалетной бумаги не порвалась в первые же минуты после ее покупки, одну сторону заламинировали. Выбор такого материала австрийская почта аргументирует желанием "иронично намекнуть" на первые недели пандемии, когда люди по всему миру массово скупали туалетную бумагу.

Еще одной "коронавирусной изюминкой" новых почтовых марок является то, что их выпускают на листах шириной 10 сантиметров – это десятая часть от 1 метра. Именно такую длину социальной дистанции просят соблюдать австрийцев во время пандемии COVID-19.



"Коронавирусная" почтовая марка / Фото пресс-службы австрийской почты

Обратите внимание! Почта Австрии любит выпускать марки, посвященные главным событиям в мире. В частности, после выхода Великобритании из ЕС австрийские письма украсили тематические марки.

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