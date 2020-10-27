В 2020 году старинный итальянский городок Бергамо стал символом глобального фиаско в борьбе с пандемией коронавируса. Сейчас, с наступлением холодов и стремительного распространения COVID-19, есть все предпосылки для повторения судьбы итальянского города Киевом.

Сейчас в столице и в Украине в целом ситуация значительно сложнее, чем была полгода назад. Но этого, похоже, почти никто не осознает. Это прекрасно иллюстрируют рассказы киевлян, которые болели COVID-19, помогают больным или работают в медицинской системе. Более 20 украинцев анонимно рассказали журналисту 24 канала о том, как они заболели и как их лечили, почему государство борется с COVID-19 только брифингами и фактически никак не противодействует пандемии. А еще они прогнозируют, что нас ожидает крайне страшная зима.

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В памяти каждого еще живы воспоминания об ужасных весенних видео итальянского города, где военные грузовиками вывозили тела умерших от COVID-19. Когда это происходило в Бергамо, напуганные украинцы лихорадочно пытались найти маски дешевле 70 гривен, без раздумий покупали "многократные" за 250+, и гонялись за респираторами за 400 – 1000 гривен.

Впрочем, уже тогда, в марте, огромное количество населения в Украине принципиально игнорировало карантинные нормы, сидело в незакрытых кафе и ресторанах, не отказывало себе в ночных клубах, показательно носило маски на подбородке.

Каждый день мы читали новости о статистике заражения (тогда было по несколько сотен больных в день), слушали рассказы министра здравоохранения о "все под контролем", а также рассказывали друг другу о том, что "не знаем даже знакомых знакомых, которые бы заболели".

Но при этом во время "сливов" адресов инфицированных в СМИ украинцы готовы были сжигать людям дома, требовали, чтобы они куда-то съезжали и не подвергали других опасности. Несмотря на эффект коллективных "Новых Санжар" носить маски никто не хотел, а отказываться от похода в ТРЦ или от ужина в каком-то условном "Велюре" даже не думали.

Пример "соблюдения карантина" представителями власти / Фото пресс-служба президента

Медицинская система уже тогда начинала выходить из строя. Никак не защищенный персонал больниц быстро заболевал и превращался в распространителей вируса. Те же, кто боялся или не хотел подвергаться опасности без всякого нормального обеспечения государством защиты, массово увольнялись. Так было в Киеве, а также в других городах страны фактически без исключений. И именно так начинался ад, который пока только надвигается на столицу и всю страну.

Беспечность на всех уровнях

Сейчас никого не удивишь рассказом о том, что работодатели заставляют работников выходить на работу в офисы даже без необходимости. Руководство огромного количества предприятий и учреждений фактически заставляет выходить в офисы тех, кто может без потерь для бизнеса работать удаленно. При этом на использовании средств безопасности настаивают лишь условно, закрывая глаза на отсутствие масок и подобные нарушения. И аргументы о якобы огромных затратах на маски совсем не работают.

Сертифицированные маски и другие медицинские изделия надлежащего качества (надо проверять) можно покупать значительно дешевле, чем их продают в Украине. Многочисленные зарубежные интернет сервисы, которые осуществляют доставку в нашу страну, реализуют медицинские маски по цене примерно в 2 – 2,5 гривны.

К тому же, совсем не работает система внутреннего карантина в коллективах. Для людей, контактировавших с больными, или даже для тех, кто имеет симптомы ОРВИ, самоизоляции фактически не существует.

Как и больничных для большого количества ФЛП. Больным говорят лишь о необходимости сдать тест на собственные деньги, а если нет большой температуры и одышки – приходить на работу.

Маски под носом – обычное явление для Киева / Фото posteat.ua

Это касается не только частных предприятий. В полиции, многих департаментах СБУ, на таможне, в органах государственной и исполнительной власти условия работы сложились именно такие.

Впрочем, винить только владельцев бизнеса и чиновников топ-уровня в такой ситуации нельзя. Поскольку никого не удивишь полностью забитым пассажирами с масками под носом или на подбородках транспортом. Заполненными покупателями с масками на рту супермаркетами. Такая же ситуация – в мелких лавочках, салонах красоты, торговых центрах. Охранники, которые измеряют температуру на входе в крупные объекты (если они вообще есть), даже не смотрят на показатели термометров, сами пренебрегают средствами безопасности и никак не пытаются контролировать клиентов. Последние же, то ли насмотревшись, как ходят без средств защиты главный санитарный врач с президентом, то ли поверив в собственный иммунитет ко всем болезням, смирились с ситуацией.

Ночные развлекательные заведения в Киеве работали и работают / Фото slovoidilo.ua

При этом государство как таковое вообще забыло о том, насколько важно разрывать цепочки заражений. Когда инфицированные хотя бы с помощью обычной маски не будут разносить болезнь дальше. Если раньше на спортсмена в Гидропарке было объявлено чуть ли не общую полицейскую тревогу, а вывоз украинцев из Китая превратился в масштабное шоу, то сейчас даже людей с подтвержденной ПЦР-тестом болезнью вообще никто не контролирует.

От людей, которые не нуждаются в госпитализации с подтвержденным диагнозом COVID-19, не требуют установить приложение "Дий дома". Семейные врачи вызывают их на прием в поликлинику, проводят осмотр без средств защиты, держат людей с коронавирусом в очередях вместе с другими пациентами.

Те же больные "короной" ходят в супермаркеты и аптеки, не придерживаются социальной дистанции и вовсе не волнуются об окружающих и возможных последствиях такого поведения. И это легко объяснить отсутствием наказания. Поскольку админпротоколы за несоблюдение норм карантина полицейские даже если и составляют, то это скорее исключение из правил. К тому же, из-за юридических нюансов их легко отменить в суде.

Медицинские маски нормального качества работают вовсе не на принципе фильтрации вирусов по размеру. Они останавливают их с помощью электростатики. Кроме того, ношение маски может значительно уменьшить количество вируса, которое попадает в организм человека.

Отсутствие тестирования

Каждый день в официальных сообщениях Минздрава нам подают цифру исследований, проведенных в целом с начала пандемии. Но количество сделанных ПЦР-тестов за сутки фактически предлагают вычислять самостоятельно. Сейчас каждый день в Украине в лабораториях делают от 25 до 50 тысяч исследований. И эта статистика включает данные как государственных, так и частных учреждений. Более того, вместе с более или менее точным ПЦР-тестированием туда же плюсуют количество проведенных экспресс-тестов. А если обратить внимание на слова того же министра Степанова о 30% ложных результатов, то и вообще в реальность 6 – 7 тысяч новых случаев инфицирования ежесуточно верится с трудом.

На самом деле картина значительно хуже. Например, по состоянию на 27 октября при официальном количестве больных в активной форме заболевания в 203 тысячи 675 человек количество подозрений на инфицирование достигает отметки в 427 тысяч 667. То есть, чтобы быстро и точно поставить диагноз людям с симптомами коронавируса, надо за сутки провести более 440 тысяч тестов. С учетом новых обращений людей.

Кроме того, поскольку государственные лаборатории в Киеве дают ответ о наличии или отсутствии вируса минимум за неделю, огромное количество людей обращается в частные. И там иногда надо стоять в едва не километровых очередях с людьми, которые имеют симптомы заболевания. К тому же, стоимость тестов (от 800 до 4 тысяч гривен) не позволяет сделать их каждому. А без подтвержденного диагноза даже при необходимости в госпитализации в больницу попасть практически невозможно.

Как случилось, что восемь месяцев после начала пандемии тестирование в Украине находится на таком низком уровне – вопрос риторический.

Катастрофа в больницах

Неспособность медицинской системы к обслуживанию граждан в полной мере Киев еще не почувствовал. Читая посты в фейсбуке о пациентах в коридорах, жители столицы основном продолжают ничего не делать, чтобы не стать героем следующей страшной истории из соцсетей. А тем временем масштабы беды, которая только подкрадывается ко всем нам, могут быть просто ужасными.

Большинство семейных врачей физически не может помочь всем, кому нужно квалифицированное лечение. Из-за усталости или равнодушия они не придерживаются протоколов Минздрава. Назначают антибиотики в случаях, когда Всемирная организация здравоохранения этого делать не рекомендует, отправляют людей на обследование в частные клиники, откровенно подделывают документы для выписки больничных тем, кто победил в борьбе с COVID-19. Случаи, когда люди получали бумаги с указаниями якобы назначенных препаратов, о которых врач ни слова не говорил, с симптомами, которых не было, совсем не редкость.

Более того, намекая на приказы из Минздрава, семейные врачи закрывают больничные для еще больных коронавирусом. И их совсем не интересует то, что человек с симптомами пойдет на работу, или же будет вынужден сидеть на самоизоляции за свой счет.

Из-за очень напряженной ситуации с коронавирусом не могут получить срочную помощь люди с болезнями, которые никак не связаны с инфекцией. Уже есть умершие, которых отказывались госпитализировать для оказания неотложной помощи из-за того, что у пациента нет негативного COVID статуса.

Более того, в инфекционных отделениях вместо профильных специалистов вынужденно дежурят травматологи, кардиологи, урологи и другие врачи. И это означает лишь то, что в определенных случаях больные коронавирусом могут недополучить квалифицированную помощь. А те, кому нужны профильные врачи, могут остаться без внимания из-за занятости медиков коронавирусными больными.

Врачи еле выдерживают постоянное перегрузки / Фото bigkiev.com.ua

Надо ли говорить, что практически никак не работает система компенсаций медработникам, которые заболели, а врачи не получают доплат за работу с инфицированными? И хотя речь идет о мотивации людей, которые уже более полугода находятся на передовой, вопрос денег и отношения государства к их подвигу не может положительно сказываться на работе медиков. Ведь их просто бросили под каток болезни.

При этом они едва ли не лучше других понимают, что деньги из полумифического антикоронавирусного фонда пошли куда угодно, но не на обеспечение их инструментами сохранения жизней. И пока нардепы и чиновники высшего ранга лежат в больницах с персональными аппаратами ИВЛ и доступом ко всем преимуществам частной медицины, врачи таскают на себе баллоны, пытаются распределить, кто больше нуждается в кислороде, а кто протянет без него еще пару часов. И хотя медики закаленные смертью, наблюдение за больными, которые жадно хватают ртом воздух, но не могут вдохнуть, которые скрытно снимают кислородные маски, чтобы умереть, прыгают с высоты, не могут не влиять на психику.

Тяжело больные накладывают на себя руки / Фото dtp.kiev.ua

А что же будет дальше? Когда придется по-настоящему сортировать пациентов, отправлять на верную смерть наиболее тяжелых и пытаться спасти тех, у кого еще есть шансы. Когда больницы будут полностью забиты пациентами, а Кабмин отдаст приказ разворачивать фактически полевые госпитали. Надо хотя бы приблизительно посчитать количество возможных мест в больницах и взглянуть на статистику, чтобы понять, что без существенных изменений Киев может стать украинским Бергамо. И все эти фразы о том, что "медицинская система выдержит 15 тысяч больных в сутки" остаются лишь политическими высказываниями, поскольку количество больных только растет, а легендарное плато Ляшко на графиках выглядит как экспонента. К тому же, нас ждут сезонные болезни и эпидемия гриппа. В сочетании с коронавирусом эти болезни могут значительно увеличить летальность пациентов.

Средствами защиты правильно пользуются лишь избранные / Фото 24 канал

И хотя ситуация фактически безвыходная, сейчас каждый украинец должен задать себе простые вопросы. Имеет ли он желание оказаться под аппаратом ИВЛ? Или на койке в условном "Дворце спорта", без медицинского оборудования и с растерянными студентами медицинских вузов или хотя бы интернами вместо врачей. Или кто-то хочет, чтобы такая судьба ждала их родственников, которых может инфицировать любой, кто банально без маски зайдет в лифт или прижмется в очереди в магазине. Поэтому, если государство вообще не заботится о реальности карантина, может, стоит натягивать на свое лицо маску?

Обычная и далеко не худшая ситуация в транспорте Киева / Фото 24 канал

Не фиктивно под нос, а по-честному. Не только если есть симптомы COVID-19, а постоянно, ведь инфекцию можно разносить бессимптомно или за несколько дней до появления признаков заболевания. Да, в маске немного тяжелее дышать, но она может спасти чью-то жизнь.

Или же стоит отказаться от очередной тусовки в помещении, где соберется куча людей?



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