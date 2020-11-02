Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Мовчан заявил, что заболел коронавирусом. Как чувствует себя сейчас политик – пока неизвестно.

Нардеп от "Слуги народа" Мовчан заразился COVID-19: что известно

Об этом парламентарий написал в фейсбуке. По словам Мовчан , о том, что он подхватил коронавирус, свидетельствует положительный результат теста.

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"Слуга народа" добавил, к болезни могло привести большое количество встреч, которые он провел до и после местных выборов 25 октября.

Почти всегда пользовался масками и другими средствами личной защиты. Впрочем, вирус это не очень убедило. Берегите себя, друзья!

– отметил Мовчан

Правда, как он сейчас себя чувствует, нардеп не сообщил

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Кроме того, заразились по меньшей мере двое сотрудников ОПУ. В частности, болезнь подтвердили у заместителей главы органа Андрея Ермака – Юлии Ковалив и Андрея Смирнова. У самого Ермака и президента Зеленского коронавирус не выявили: они чувствуют себя хорошо.