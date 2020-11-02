Коронавирусом заболел еще один "слуга народа": болезнь подцепил нардеп Мовчан
Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Мовчан заявил, что заболел коронавирусом. Как чувствует себя сейчас политик – пока неизвестно.
Нардеп от "Слуги народа" Мовчан заразился COVID-19: что известно
Об этом парламентарий написал в фейсбуке. По словам Мовчан , о том, что он подхватил коронавирус, свидетельствует положительный результат теста.
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"Слуга народа" добавил, к болезни могло привести большое количество встреч, которые он провел до и после местных выборов 25 октября.
Почти всегда пользовался масками и другими средствами личной защиты. Впрочем, вирус это не очень убедило. Берегите себя, друзья!
– отметил Мовчан
Правда, как он сейчас себя чувствует, нардеп не сообщил
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Кто из украинских политиков раньше болел коронавирусом
- По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, болезнь подхватили по меньшей мере 60 парламентариев. То есть коронавирусом болеет каждый восьмой нардеп.
- Среди известных фамилий инфицировались лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко, глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко и руководитель "Слуги народа" Александр Корниенко. Все уже выздоровели и вернулись к работе.
- Кроме того, положительные тесты на COVID-19 сдали внефракционная нардеп Анна Скороход, "слуги народа" Роман Грищук, Даниил Гетманцев и Жан Беленюк, а также глава партии "Голос" Кира Рудик.
- Первым депутатом, который заболел коронавирусом, был член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов. Это произошло еще в начале пандемии в марте 2020 года.
- Коронавирус пережила и первая леди Украины Елена Зеленская. Ее пришлось госпитализировать с двусторонней пневмонией средней степени тяжести.
- Кроме того, заразились по меньшей мере двое сотрудников ОПУ. В частности, болезнь подтвердили у заместителей главы органа Андрея Ермака – Юлии Ковалив и Андрея Смирнова. У самого Ермака и президента Зеленского коронавирус не выявили: они чувствуют себя хорошо.
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