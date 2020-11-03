Нардеп от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Илья Кива отметился очередным одиозным заявлением. На этот раз причиной стал скандал вокруг решения КСУ об отмене антикоррупционной реформы. Вместо ответа на вопрос Кива заявил, что украинский журналист Денис Бигус – "коррупционер и п*дераст", который должен сидеть в тюрьме.

Детали скандала

Вопросы журналистки Bihus.info о скандальном решении КСУ вызвал у Кивы неадекватную реакцию. Об этом сообщает УНИАН.

Обратите внимание Кива опубликовал цитату Сталина, подписав ее: "Очень не хватает такой личности"

Кива был одним из инициаторов иска к КСУ об отмене антикоррупционной реформы в Украине. Когда журналистка спросила у нардепа, отпраздновал ли он ужепобеду, Кива обвинил руководителя Bihus.info Бигуса в ряде преступлений. При этом нардеп размахивал руками и ругался.

Он (Бигус – 24 канал) – коррупционер и п*дераст, который обворовывает государство, не выплачивая налоги, скрывая доходы. И вашему руководителю место в тюрьме,

- заявил Кива.

Журналистка попросила нардепа объяснить, о каких якобы невыплаченных налогах Бигуса он говорит. Однако никаких логических аргументов Кива привести не смог. Вместо этого он продолжил гневную тираду о деятельности Бигуса.

Смотрите видео 18 + с Кивой, где он обругал журналистов:

Главные зашквары Кивы за 2020 год:

Обратите внимание! 27 октября КСУ отменил антикоррупционную реформу. Президент Владимир Зеленский уже подал в Раду законопроект, в котором предлагает прекратить полномочия всех судей КСУ. Подробнее о скандале читайте здесь.