Коррупционер и п*дераст, – Кива неадекватно отреагировал на вопрос о скандале с КСУ
Нардеп от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Илья Кива отметился очередным одиозным заявлением. На этот раз причиной стал скандал вокруг решения КСУ об отмене антикоррупционной реформы. Вместо ответа на вопрос Кива заявил, что украинский журналист Денис Бигус – "коррупционер и п*дераст", который должен сидеть в тюрьме.
Детали скандала
Вопросы журналистки Bihus.info о скандальном решении КСУ вызвал у Кивы неадекватную реакцию. Об этом сообщает УНИАН.
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Кива был одним из инициаторов иска к КСУ об отмене антикоррупционной реформы в Украине. Когда журналистка спросила у нардепа, отпраздновал ли он ужепобеду, Кива обвинил руководителя Bihus.info Бигуса в ряде преступлений. При этом нардеп размахивал руками и ругался.
Он (Бигус – 24 канал) – коррупционер и п*дераст, который обворовывает государство, не выплачивая налоги, скрывая доходы. И вашему руководителю место в тюрьме,
- заявил Кива.
Журналистка попросила нардепа объяснить, о каких якобы невыплаченных налогах Бигуса он говорит. Однако никаких логических аргументов Кива привести не смог. Вместо этого он продолжил гневную тираду о деятельности Бигуса.
Смотрите видео 18 + с Кивой, где он обругал журналистов:
Главные зашквары Кивы за 2020 год:
- Незадекларированную квартиру Кива объяснил "совместным сексом". Он не внес в декларацию квартиру своей подруги, с которой у них якобы "не совместный быт, а совместный секс".
- Впоследствии под стенами Рады Кива матерился и угрожал избить украинцев.
- Кроме того, во время заседания Рады журналисты поймали нардепа на переписке с женщиной, которая была записана в телефоне Киви как "Яна Блядинская".
- Кива также рекомендовал украинцам "ловить воробьев и даже продавать внутренние органы", чтобы оплатить коммунальные услуги.
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