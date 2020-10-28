Детективы НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему на предприятии "Морской торговый порт "Южный". Из-за этого там понесли убытки в размере 47 миллионов гривен.

К организации коррупционной схемы в порту "Южный" причастны 11 человек. Об этом сообщили в пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

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Что известно о схеме

По данным следствия, коррупционную схему в "МТП "Южный" организовали в течение 2017 – 2018 годов. Поэтому госпредприятие незаконно переплатило более 47 миллионов гривен при закупке товаров. В частности, среди подозреваемых есть действующие и бывшие руководители предприятия. Речь идет о заместителе и экс-заместителе директора, 2 сотрудниц предприятия и еще 7 бывших директоров коммерческих компаний.

Чиновники действовали в сговоре и привлекли для реализации своих планов еще ряд лиц, что позволяло им полностью контролировать весь процесс закупки,

– говорится в сообщении.

Все это делали для того, чтобы компании, которые были в подчинении организаторов схемы, могли победить на торгах. В общем следователи зафиксировали 29 таких тендеров.

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По данным НАБУ, пока всех подозреваемых в организации коррупционной схемы задержали. Досудебное расследование по этому делу детективы начали еще в 2017 году.