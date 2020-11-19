НАБУ вело спецоперацию по задержанию на взятке депутата от "Слуги народа" Павла Халимона. Впрочем, для ареста потребовалась санкция лично генпрокурора Ирины Венедиктовой. И вместо разрешения на арест, как утверждает журналист Юрий Бутусов, Офис генпрокурора предупредил депутата, что против него ведут дело.

Дело касалось доверенного лица президента Владимира Зеленского на Черниговщине и депутата от "Слуги народа" Павла Халимона, который требовал взятки у экс-депутата от БПП, а ныне члена партии "За майбутнє" Олега Дмитренко. Об этом главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов рассказал в своем фейсбуке.

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Детали дела

Дело касается государственного предприятия "Ивковцы" в Черниговской области. Ранее 5 тысяч гектаров его земли взял в аренду Олег Дмитренко.

Павел Халимон решил установить свой контроль за предприятием в июле 2020 года – незадолго до сбора урожая. Для этого на руководящую должность "продвинул" руководительницу собственной компании.

Олег Дмитренко, который выращивал здесь свой урожай, оценивал чистую прибыль в 80 миллионов гривен. Он заявил, что Халимон начал требовать свою долю – 50% или 40 миллионов гривен.

Для этого "слуга" пригласил Дмитренко на встречу. Которая, к слову, происходила довольно цинично – в кабинете помощника заместителя председателя ОПУ Кирилла Тимошенко бизнесмена Бориса Баума.

Поэтому прямо по соседству с кабинетом Владимира Зеленского "слуга народа" цинично требовал взятки. Сам Олег Дмитренко вместо этого записал разговор диктофон и передал запись в НАБУ.

Почему провалилась спецоперация

Юридически Верховная Рада Украины еще в 2019 году отменила депутатскую неприкосновенность, но юридически она до сих пор действует по желанию генерального прокурора. То есть, только он может позволить задерживать депутата.

Так случилось и на этот раз. После получения записей НАБУ договорились с Дмитренко, чтобы он пообещал Халимону первую долю взятки. Они договорились и согласовали встречу, где должны были бы передать деньги.

Тем временем детективы НАБУ обратились в Офис генпрокурора, чтобы получить санкцию, чтобы взять депутата "на горячем". После этого операция провалилась – санкцию в прокуратуре не предоставили, а Халимон перестал отвечать на звонки Дмитренко.

Юрий Бутусов убежден, что в Офисе президента, возглавляет который бывшая коллега Павла Халимона по парламенту Ирина Венедиктова, просто "слили" всю информацию депутату.

К слову, на следующий день полиция начала приходить с проверками в компании, которые принадлежат Юрию Дмитренку.

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Что об этом говорил сам Халимон

После выхода расследования журналистов "Схем" по этому делу Павел Халимон дал пресс-конференцию на следующий же день. На ней он рассказал об "уничтожении коррупционных схем в аграрных предприятиях".

Реальные масштабы злоупотреблений я осознал, когда ко мне обратился фактический хозяин предприятия, которое предоставляло услуги по посеву и внесению удобрений – бывший нардеп Олег Дмитренко. Он предложил мне взятку в размере 40 миллионов гривен для того, чтобы продолжить свою незаконную деятельность,

– заявил Халимон.

Он подтвердил, что разговор в офисе Президента действительно был, но настоял, что это именно Дмитренко предлагал взятки. Также депутат заверил: сразу же сообщил о предложении взятки в полицию. Хотя такие дела – прерогатива НАБУ.

Разговоры Халимона и Дмитренко в ОПУ: смотрите видео