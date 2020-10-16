В первую очередь я бы провел тендер среди тех, кто умеет писать стратегию. Надо идентифицировать проблему, привлечь специалистов, чтобы те предложили решение.

Такое мнение высказал Сергей Гусовский, кандидат на должность мэра Киева от партии "За майбутнє".

Он добавил, что дальше нужно обсудить эти решения на честных общественных слушаниях. Ведь во время обсуждении Стратегии каждый становится частично ее автором и понимает для чего этот документ и о чем он. Так формируется вектор развития и города, и даже государства.

"Точечные решения: велотрек или парк Наталка – прекрасные инициативы, но они не улучшили жизнь киевлян, а от флагштока пробки меньше не стали, так как фундаментальные для города документы – Стратегия развития и Генплан – устаревшие", – заявил Сергей Гусовский во время интервью Андрею Онистрату.

Гусовский отмечает, что Генеральный план города писали еще в 90-е годы, а приняли в 2002 году. С тех пор не только в городе, но и в мире многое изменилось. Новый документ долго разрабатывали, но сейчас процесс затормозился. Хотя для Киева это лучше:

"Слава Богу, что новый Генплан недоработали. Ведь он должен базироваться на стратегии и видении, как город будет развиваться. Сейчас мы имеем Стратегию развития до 2025 года, хотя это просто модернизированный документ 2011 года. Его вроде бы и грамотные люди писали, но эта Стратегия странная – там даже не сформулирована проблема левого берега – для авторов документа он как бы не существует: вспомнили только дважды и все".

А левому берегу нужны в первую очередь рабочие места и инфраструктура. Все это появится только тогда, когда мэр будет думать не о ярких и быстрых решениях, а о глобальном развитии его города. Например, Стратегию развития Берлина писали два года – это была широкая и качественная дискуссия со специалистами и горожанами. Почему бы украинской столице не следовать примерам лучших европейский городов, рассуждает Гусовский.