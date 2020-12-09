Россия создает препятствия во время переговоров по Донбассу. Например, агрессор до сих пор пытается выдать себя за посредника в конфликте. Кроме этого, во время некоторых ситуаций Россия ведет себя очень пассивно.

Россия представляет себя посредником

Россия призывает вести переговоры с представителями оккупированных территорий. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Андрей Костин в интервью ТСН.

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Ну все же прекрасно понимают, что это вооруженный конфликт между Украиной и Россией. И представлять себя посредником – это просто их личное воображение и наверное, знаете, для внутреннего потребления жителей России,

– отметил Костин.

Политик отметил, что ТКГ состоит из Украины, России и ОБСЕ, как модератора. Если Россия и Украина согласилась, что модератором является ОБСЕ, то Россия даже не может представлять себя другим модератором, ведь Украина не предоставляла согласие на это, и никогда не даст.

Какие еще проблемы есть во время переговоров

По словам представителя Украины в ТКГ, были ситуации, когда представители России вели себя очень пассивно. Отдельно Костин добавил, что в ответ на представленный украинской делегацией "План действий по Донбассу", Россия ничего не предоставила.

Обратите внимание! Также Россия блокирует обмен пленными. Украина уже 4 раза подавала списки людей на освобождение, зато от России – ничего.