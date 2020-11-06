Один из старейших мемов – рисунок зеленого лягушонка Пепе, который стал известным с 2014 года. Тогда начали появляться различные вариации Пепе, в частности грустный, злой и самодовольный. А к нарисованным мемам присоединились фото и видео настоящих животных.

Лягушонок Пепе создал художник Мэтт Фьюри для комикса еще в 2008 году, вероятно, он даже не думал о такой популярности. Подробнее о мемах, которые произвели фурор в интернете – в сюжете 24 канала.

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Кот за столом и женщины из реалити-шоу

Можно вспомнить лишь историю белого котика, сидевшего за столом в ресторане. Сначала было неизвестно, почему у него такая озадаченная морда. Но мем стал популярным, когда к фото добавили кадр с женщинами, которые кричат – отрывок из сериала "Настоящие домохозяйки".



Фото с котом стало популярным, когда добавили к нему кадр из сериала / Скриншот из видео

На самом деле у этого кота даже есть собственная страница в инстаграм, где более миллиона подписчиков. Его хозяйка объяснила, почему на известном фото кот был с озадаченной мордой. Она отметила, что "он просто не любит овощи".



Кот не любит овощи / Скриншот с видео

Мемы с известными людьми

Впоследствии люди искренне полюбили мемы с известными людьми. Например, куда только не "фотошопили" растерянного Траволту или Ди Каприо с бокалом мартини. В то же время кадры с Ди Каприо очень часто превращают в мемы. Однако пользователи соцсетей постоянно общаются между собой присылая друг другу мемы и простых людей.



Кадры с Ди Каприо часто становятся мемами / Скриншот с видео

Правило успеха мема

Именно случайные кадры набирают наибольшую популярность в интернете. Их считают самыми смешными и популярными из-за того, что у них есть своя изюминка. Главным правилом успеха мема является неожиданность. Неосведомленность, непосредственность и немножко безалаберности часто вызывают фурор в просторах интернета.



Случайные кадры часто становятся самыми смешными / Скриншот из видео

Мемы с детьми

Героями смешных и популярных видео уже не впервые становятся дети. Возможно, мемы с ними считают одними из самых смешных именно из-за простоты их общения. Дети подкупают зрителей своими эмоциями, чего сами не понимают, ведь они вряд ли хотят популярности в таком возрасте. Однако иногда детям помогают стать мемами их родители.





Дети подкупают зрителей своими эмоциями / Скриншот из видео

Самые смешные кадры, которые стали известными: смотрите видео