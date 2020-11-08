Львовские коты уже 6 лет подряд находятся под защитой. Город первым в Украине обеспечил для животных особую охрану.

За это время кто-то из четвероногих уже стал настоящим туристическим символом Львова. Читайте об этом на 24 канале.

Читайте также Швед научил птиц менять мусор на еду: как работает умная кормушка – видео

В одной из львовских кофеен в самом центре города 2 года назад поселился кот Атлас. В заведении о нем заботятся и подкармливают различными деликатесами.



Атлас / Скриншот из видео

По словам администратора, если необходимо, животное ведут к ветеринару. Теперь Атлас является звездой соцсетей.

Мы его взяли под свою опеку. Наверное, большую часть наших клиентов приводит именно котик. Его постоянно гладят, никто не проходит мимо,

– отметил администратор.

Животное быстро привлекло внимание посетителей. Его не обходят ни туристы, ни местные жители.

Кот в кресле мэра

Кот по имени Левчик попал с улицы в городской совет Львова через балкон главы города и поселился там. Животное ходит по столу и даже сидит в кресле городского головы.



Левчик / Скриншот из видео

Кошки – часть экосистемы города

Однако не всем четвероногим так повезло. Некоторые нашли убежище в "Доме спасенных животных". Сейчас там более 30 котов. Всех четвероногих пристраивают по возрасту, вакцинируют и стерилизуют.

К теме Мутация COVID-19 среди животных: зараженных норок обнаружили еще в 5 странах

А тех, кто живет на улице, согласно решению властей, нужно там и оставить. Все из-за того, что коты являются частью экосистемы Львова. По словам советницы городского головы Оксаны Кошак, они являются равноправными жителями города, которые имеют право находиться на улице.

"Это естественные дератизаторы. Им категорически запрещено создавать препятствия для доступа в подвальные помещения", – заявила Кошак.

Читайте также беспилотником впервые управлял пес: видео, демонстрирующее эволюцию дронов

Также уличными котами занимаются волонтеры. В частности, во Львове установили котовнички для кормления животных.