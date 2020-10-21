24 октября на сайте 24 канала состоится онлайн-трансляция уникального концерта – "Ковчег Украины: музыка". Начало трансляции – в 19:00.

Концерт "Ковчег Украина: музыка" – это более 40 лучших произведений из украинского музыкального наследия, один симфонический оркестр, 2 хора, 19 солистов, 5 режиссеров, 9 дизайнеров. Это 30 тонн сценических конструкций и LED-экран площадью 42 кв.м.

Лучшие шедевры украинского музыкального наследия – архаичные колядки и древние духовные напевы, знаменный распев Киево-Печерской лавры и шедевры украинского барокко, музыка классиков и современных композиторов. В концерте прозвучат произведения лучших украинских композиторов – от Лысенко и Лятошинского до Скорика и Сильвестрова. А еще представьте: Бортнянский на бандурах вместо клавесинов, любимые хиты ДахиБрахи с симфоническим оркестром, утраченные произведения Василия Барвинского, которые попытаются сыграть так, как их задумал композитор. В программе также зазвучит академическое произведение Владимира Ивасюка.

Инициатором проекта "Ковчег Украина: музыка" является звезда мировой классической сцены дирижёр Оксаны Лынив и культурный менеджер Ярина Винницкая.

Проект проходит при поддержке Украинского культурного фонда в Украине.

Медиапартнеры: 24 канал и zaxid.net.