Очередное заседание Трехсторонней контактной группы состоялось 28 октября. Во время онлайн-встречи делегациям удалось договориться об открытии новых КПВВ на Донбассе и плане действий по разблокированию переговоров ТКГ. Кроме того, говорили об обмене пленными, разминировании новых участков и разведении сил.

В онлайн-заседании принимали участие делегации Украины, России и модераторы ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента. Членам ТКГ удалось заключить определенные договоренности.

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Обмен пленными

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал Россию разблокировать процесс обмена пленных. Украина настаивала на подтверждении списков на взаимное освобождение. К слову, украинская сторона передала их еще в июле.

Представитель ОБСЕ Хайди Грау отметила, что надо ускорить процесс. Пока продолжаются переговоры, люди продолжают находиться в заключении.

Открытие новых КПВВ

На заседании договорились об открытии новых пунктов въезда/выезда "Золотое" и "Счастье". Они заработают с 10 ноября. Первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников заверил, что Украина готова открыть оба КПВВ именно в эту дату. Однако 6 ноября Резников посетит пункты, чтобы завершить организационные вопросы.

К слову, через пункты пропуска сможет проезжать и грузовой транспорт. Кроме этого, Украина завершает асфальтирование дороги возле КПВВ "Золотое". Этот пункт трижды за год находился под обстрелом боевиков.

План действий о разблокировании переговоров ТКГ

Глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил подготовить план действий по разблокированию переговоров ТКГ и дальнейших шагов в выполнении Минских договоренностей.

План должны разработать по предложениям всех участников ТКГ и наработок встречи советников лидеров "Нормандской четверки".

Украина также подготовит свой проект плана действий. Поэтому предлагаем за неделю досрочно собрать заседание ТКГ,

– подчеркнул Кравчук.

Обратите внимание! 16 сентября Россия заблокировала работу трех из четырех подгрупп в рамках ТКГ.

Продление режима прекращения огня на Донбассе

Грау отметила, что стороны готовы поддерживать режим прекращения огня. Однако представительница ОБСЕ призвала членов ТКГ разработать механизм, который бы контролировал соблюдение "тишины".

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Разминирование новых участков и разведение сил

Украинская делегация отметила, что наработка плана действий, позволяет разминировать 20 новых участков. Это особенно важно во время зимы.

Кроме того, тогда можно будет говорить о разведении сил на Донбассе на 4 следующих участках.