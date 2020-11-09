КПВВ на Донбассе возобновляют работу: Кравчук рассказал когда
На всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил 10 ноября возобновят пропуск людей и транспорта через линию разграничения. Кроме того, на контрольном пункте въезда – выезда в счастье заработают ЦПАУ и "Ощадбанк".
КПВВ заработают: дата
О возобновления работы КПВВ на Донбассе сообщили в телеграм украинской делегации в ТКГ со ссылкой на слова Леонида Кравчука.
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Контрольные пункты въезда-выезда заработают 10 ноября, начиная с 08.00, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в нормандском формате и непосредственно во время прошлого заседания ТКГ.
На всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил восстанавливается пропуск людей и транспортных средств через линию разграничения, а на КПВВ в Счастье – работу ЦПАУ и "Ощадбанка",
– отметил Кравчук.
Будут работать такие пункты въезда-выезда:
- на территории Донецкой области – "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское";
- на Луганщине – "Станица Луганская" и новые контрольные пункты въезда – выезда "Счастье" и "Золотое".
Как будет происходить пропуск
- Пускать граждан и транспорт ежедневно с 8.00 до 18.00.
- Во время въезда на подконтрольную правительству Украины территорию будут проводить температурный скрининг. Обязательно нужно быть в защитной маске (респираторе) и соблюдать социальную дистанцию с учетом нанесенной разметки.
- Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Дий вдома" или обсервации.
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Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала
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