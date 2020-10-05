КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу после масштабных пожаров
Контрольно-пропускной пункт въезда – выезда "Станица Луганская" в 9 утра 5 октября возобновил свою работу. Теперь КПВВ на линии разграничения будет работать по своему обычному осеннему графику.
Об этом информирует штаб ООС. Ранее работу КПВВ прекращали из-за масштабных пожаров, бушующих на Луганщине.
Ранее Пожар возле КПВВ "Станица Луганская": какая там ситуация сейчас – видео
Решение о возобновлении пункта пропуска в "Станице Луганской" принял командующий ООС Владимир Кравченко.
5 октября, в 9:00 утра, возобновляет работу контрольный пункт въезда – выезда "Станица Луганская"
– говорится в сообщении.
КПВВ будет функционировать согласно осеннему графику: ежедневно с 7:00 до 18:30.
Что известно о лесных пожарах на Луганщине: главное
- По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, всех 8 очагов составляет более 20 тысяч гектаров.
- Во время тушения пожаров были эвакуированы 150 человек.
- В результате пожаров погибли 11 человек, а пострадали 18.