"Станицу Луганскую" закроют с 15 по 31 октября. Контрольный пункт въезда-выезда не будет работать из-за ужесточения карантинных ограничений. В работе других КПВВ пока изменений нет.

Карантин на КПВВ могут продлить в ближайшее время

Закрытие КПВВ подтвердили в штабе операции Объединенных сил. Об этом сообщает "Донбасс SOS" в фейсбуке.

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В штабе ООC не исключают, что карантинные меры могут продлить. Тем людям, которым таки необходимо проехать через КПВВ – в связи со срочным оперативным вмешательством или иной критической ситуацией – придется обращаться в штаб ООС и Государственную пограничную службу.

Важно! Телефоны, по которым можно обращаться:

Штаб ООС – 0 800 500 410

ГПСУ – 0 800 218 808

Что касается других КПВВ, то сообщили "РБК-Украина" в штабе ООС, пока ужесточения карантинных ограничений не будет.

Обратите внимание! Движение через КПВВ ограничивали из-за пандемии и раньше. В частности, пункты пропуска закрывали в марте – октябре. Также ограничения были и в сентябре – после принятия постановления Кабмина.

Ситуация с коронавирусом на оккупированном Донбассе

Представитель омбудсмена по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский сообщил, что ситуация с распространением COVID-19 на оккупированном Донбассе является критической.

По словам Лисянского, медучреждения переполнены, а средств защиты не хватает. Это не останавливает оккупационную власть от проведения массовых мероприятий – более чем 100 человек.

На дистанционное обучение пойдут школьники

На дистанционное обучение на оккупированном Донбассе переведут и школьников. Раньше детей на оккупированном Донбассе отправили на длительные осенние каникулы, от 5 до 25 октября. Однако и после 25 октября обучение в обычном режиме не продолжится.