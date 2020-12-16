Мало кто задумывается, что большинство елок на ярмарках срублены незаконно. Герои событий, которые происходили на разных континентах, в Канаде и Украине – тоже хотели заработать на краденых елках, однако реакция на это была разной.

Под Рождество канадскую провинцию Британская Колумбия всколыхнула шокирующая новость – в городе Суррей группа злоумышленников посреди ночи похитила 50 серебристых елок. Подробнее об этом – в новом выпуске программы "Кордон.UA" на 24 канале.

В предыдущей программе Грузовик с икрой: как контрабандист пытался незаконно перевезти товар из России

К поиску вандалов, кроме полиции, присоединились СМИ и местные жители, а самих ворюг навсегда заклеймили позором. Однако это же в Канаде, в Украине подобное никого не шокирует. Некоторые даже благодарят, дешево покупая елку на стихийном рынке.

В то же время объемы незаконных вырубок украинских лесов растут. По данным экологов, ежегодно украинцы добровольно оплачивают уничтожение от 1 до 2 миллионов новогодних деревьев. И только 500 тысяч из них – специально выращенные в лесничествах.



Каждый год украинцы добровольно оплачивают уничтожение новогодних деревьев / Скриншот с видео

Сезон "Браконьерская елка 2020" начался задолго до календарной зимы. Еще в ноябре правоохранители фиксировали оживление в пограничных лесах.

Грузовик с соснами на Черниговщине

Недавно пограничники отдела "Горск" остановили на Черниговщине один из грузовиков со свежесрубленными соснами. И не несколько десятков, а 800 новогодних красавиц – перевозил товар местный житель.

Однако праздничное настроение ему испортили ребята в камуфляже, попросили выйти из авто и показать документы. Мужчина убеждал, что законно везет лесоматериалы, но ему не поверили.



Местный житель перевозил более 800 сосен / Фото ГНСУ

Статья 246 Уголовного кодекса "Незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение и сбыт леса" существует именно для таких вандалов. Однако остановит ли это других "черных лесорубов" – неизвестно.

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