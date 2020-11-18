Эффективность карантина выходного дня будет зависеть от соблюдения санитарных норм. Зато введение полного локдауна в Украине может иметь крайне негативные последствия.

Локдаун – таки эффективный метод противодействия коронавирусу. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает "РБК-Украина". Кстати Отмена карантина выходного дня: почему Верховная Рада провалила голосование Такая мера может полностью прервать цепь передачи болезни. Однако, по расчетам Минфина и Минэкономики, его введение в Украине может привести к краху экономики,

– отметил Ляшко. Карантин в Украине: последние новости Ранее в Украине отменили адаптивный карантин и вернулись к общенациональному. В частности, ввели ограничения на работу общественного транспорта, массовые мероприятия и тому подобное.

Кроме того, правительство ввело карантин выходного дня. В субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины, почта, АЗС, аптеки и заведения, готовящие еду на вынос.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что правительство не будет вводить локдаун, пока есть альтернатива.

Карантин в Украине / Инфографика 24 канала