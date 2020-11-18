Крах экономики: Ляшко предупредил об угрозах локдауна
Эффективность карантина выходного дня будет зависеть от соблюдения санитарных норм. Зато введение полного локдауна в Украине может иметь крайне негативные последствия.
Локдаун – таки эффективный метод противодействия коронавирусу. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает "РБК-Украина".
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Такая мера может полностью прервать цепь передачи болезни.
Однако, по расчетам Минфина и Минэкономики, его введение в Украине может привести к краху экономики,
– отметил Ляшко.
Карантин в Украине: последние новости
- Ранее в Украине отменили адаптивный карантин и вернулись к общенациональному. В частности, ввели ограничения на работу общественного транспорта, массовые мероприятия и тому подобное.
- Кроме того, правительство ввело карантин выходного дня. В субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины, почта, АЗС, аптеки и заведения, готовящие еду на вынос.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что правительство не будет вводить локдаун, пока есть альтернатива.
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