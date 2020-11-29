Страна, возглавляемая мертвецом, культивирующая в своих гражданах культ смерти во имя родины и обладающая оружием, вероятно, способным погубить весь мир, сама буквально застыла на краю могилы. Туда ее загнали безумная милитаризация, коронавирус и вождизм сталинского образца.

Северная Корея – страна, чей политический строй описывается зловещим словом "некрократия", то есть власть умерших. Ведь формально главой государства до сих пор остается его основатель Ким Ир Сен, скончавшийся еще в 1994 году. Больше – читайте в видеоблоге "Большой мир" на 24 канале.

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Главы Северной Кореи

Спустя 4 года после смерти Ким Ир Сена, в Северной Корее была утверждена новая конституция, объявившая покойника вечным президентом государства. Его сын Ким Чен Ир был по закону подчиненным уже умершего отца.

Нынешний лидер Северной Кореи, внук Ким Ир Сена Ким Чен Ын носит титул высшего руководителя страны при покойном деде-президенте.



Ким Чен Ын / Фото Getty Images

Все 3 Кима, по очереди возглавлявшие Северную Корею на протяжении всех семидесяти с лишним лет ее существования, старательно выстраивали культ собственных личностей, убеждая граждан в своей исключительности и незаменимости для страны.

Высшим проявлением патриотизма является готовность умереть за очередного Кима, которую северные корейцы регулярно демонстрируют на бесчисленных парадах, учениях и смотрах.

Корея как СРСР

В политическом смысле страна застыла где-то в советских 1930-х годах прошлого столетия со всеми их зловещими атрибутами:

верховным вождем,

всесильным карательным аппаратом,

мощной пропагандой и запуганным населением,

регулярно подвергающимся репрессиям.

Есть в Северной Корее свой ГУЛАГ – лагеря перевоспитания для ненадежных элементов, а в 1990 был и свой Голодомор: тысячи, если не миллионы корейцев погибли из-за неурожаев и испытанной еще Сталиным на украинцах практики насильственной экспроприации зерна и других продуктов у крестьян.



Голод в Северной Кореи / Фото Republiс

Неурожаи обрушились на Северную Корею и в этом году. Настоящего голода удается избегать лишь благодаря накопленным за последние несколько лет запасам и тотальной мобилизации населения.

КНДР развернула "80-дневную битву"

Еще в октябре 2020 года власти страны объявили о начале 80-дневной битвы. Правда о том, против кого эта битва ведется, молодой Ким не сообщил. Он ограничился лишь призывом больше работать, не требуя при этом дополнительного вознаграждения.

Очевидными же противниками в битве являются бесхозяйственность, провальность плановой экономики и тяжелые последствия эпидемии коронавируса, которого, согласно официальным данным, в стране вовсе нет.

Ради чего все это? Во имя какой великой цели люди теперь уже даже не по 10, а по 12 и больше часов за копейки, которых едва хватает на миску капусты, работают на устаревших заводах, обрабатывают совсем неплодородную каменистую почву, губят здоровье в шахтах и на лесоповалах?

Заложники безальтернативных правителей

Никакой другой реальной цели, кроме удержания власти кучкой мордатых чиновников у всех этих трудовых подвигов нет. 25 миллионов граждан Северной Кореи – заложники своих безальтернативных правителей.

Бесконечно обрабатываемые пропагандой, они действительно верят в то, что просто пропадут без очередного Кима, в то, что весь или почти весь мир настроен враждебно по отношению к ним, что почетнее и правильнее погибнуть в окопе или в пламени ядерной войны, чем мирно сосуществовать с соседями по планете.



Люди верят, что просто пропадут без очередного Кима / Фото AFP

Если бы ни эта вера во всесильность государства, если бы ни страх перед остальным миром, не видать бы Кимам безраздельной власти. Без всего этого рухнул бы их заповедник диких сталинских обычаев.

Еще один столп режима

Наравне с запугиваниями и пропагандой – атомные боеголовки и ракеты для их доставки, которые клепают одну за другой подневольные северокорейские инженеры и рабочие. Все это добро только для вида нацелено на Вашингтон, Токио и Сеул. На самом деле куда большую опасность они представляют для самих жителей Северной Кореи.

Ведь это из-за них, из-за этих ракет, страна десятилетиями не вылезает из-под санкций, которые не дают ей возможность перестроить свою безнадежно отстающую от остального мира экономику, держат закрытыми мировые рынки, в том числе, и продовольственные.

И если "80-дневная битва" Кима против так и неназванного им противника окажется неэффективной, то он обязательно вспомнит об этих своих ракетах и боеголовках.

Дело будет уже ближе к январю, в США уже вовсю будут передаваться дела от уходящего Дональда Трампа приходящему Джо Байдену. Самое время напомнить о себе и заняться привычным для северокорейской верхушки атомным шантажом: вы нам зерно и консервы, а мы в обмен не будем устраивать конец света.

С помощью этого шантажа Северная Корея умудряется кормить своих бесправных граждан даже в самые непростые времена. Просто потому, что остальной мир считает, что дешевле откупиться от шантажистов, чем столкнуться с последствиями атомной войны.

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Вдруг они там, в своей правящей Трудовой партии Кореи действительно не против встретиться с их давно уже мертвым, но все еще действующим президентом? Вряд ли конечно, но лучше не проверять.