В Австрии заявили, что могут ввести повторный карантин из-за пандемии коронавируса. В правительстве отмечают, что это "крайние меры", которые необходимы для улучшения ситуации в стране.

Возможность повторного локдауна не исключает федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц. Об этом глава австрийского правительства заявил 26 октября после заседания Совета Министров, сообщили в издании Vienna.at.

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Что предшествовало такому решению

Местные вирусологи предупреждают об угрозе неконтролируемого распространения коронавируса в Австрии. Из-за этого и планируют вводить повторные жесткие ограничения.

Чем выше уровень инфекции, тем более жесткие ограничения необходимы. Крайней мерой является повторный локдаун,

– сказал Курц.

Серьезность ситуации

По его словам, в Австрии сейчас отмечается значительный рост новых случаев заболевания коронавирусом. Как он заявил – это "чрезвычайный вызов" и ситуация очень серьезная, даже для тех, кто все еще не хочет в это верить.

"Ни одна страна мира, также и Австрийская Республика, не позволит, чтобы интенсивная терапия была перегружена, а люди больше не смогли лечиться", – заявил канцлер.

Справка. В течение минувших суток, 25 октября, в Австрии выявили 2,5 тысячи новых случаев заболевания COVID-19. Рекордный показатель заболеваемости был днем раньше – 24 октября. Тогда в стране зафиксировали 3 614 случаев заражения коронавирусом.