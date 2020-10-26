Крайние меры: в Австрии могут ввести повторный карантин
В Австрии заявили, что могут ввести повторный карантин из-за пандемии коронавируса. В правительстве отмечают, что это "крайние меры", которые необходимы для улучшения ситуации в стране.
Возможность повторного локдауна не исключает федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц. Об этом глава австрийского правительства заявил 26 октября после заседания Совета Министров, сообщили в издании Vienna.at.
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Что предшествовало такому решению
Местные вирусологи предупреждают об угрозе неконтролируемого распространения коронавируса в Австрии. Из-за этого и планируют вводить повторные жесткие ограничения.
Чем выше уровень инфекции, тем более жесткие ограничения необходимы. Крайней мерой является повторный локдаун,
– сказал Курц.
Серьезность ситуации
По его словам, в Австрии сейчас отмечается значительный рост новых случаев заболевания коронавирусом. Как он заявил – это "чрезвычайный вызов" и ситуация очень серьезная, даже для тех, кто все еще не хочет в это верить.
"Ни одна страна мира, также и Австрийская Республика, не позволит, чтобы интенсивная терапия была перегружена, а люди больше не смогли лечиться", – заявил канцлер.