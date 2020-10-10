На пункте пропуска "Краковец" женщина пыталась пересечь границу с несовершеннолетним сыном. Пограничники обнаружили, что она хотела сделать это по недействительному документу.

Нарушение правил пересечения границы детьми с одним из родителей обнаружили в Краковце, информирует пресс-служба ГПСУ.

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Сегодня (10 октября – 24 канал) на рассвете, выбрав "зеленый коридор", автомобилем Volkswagen в пункт пропуска "Краковец" прибыла украинка,

– говорится в сообщении.

Женщина ехала в машине вместе с несовершеннолетним сыном 2008 года рождения. На паспортном контроле путешественница показала нотариально заверенное согласие от отца на вывоз сына за границу. Но инспектор ГПСУ усомнился относительно его правдивости.

В результате проверки документа появилась интересная деталь – отец парня находился за пределами Украины на момент выдачи заявления.

Впоследствии женщина призналась, что получила фальсификат у частного нотариуса без фактического присутствия отца. Женщину вместе с ребенком передали правоохранителям.

Важно! Согласно действующему законодательству, чтобы поехать с одним из родителей или с уполномоченным лицом за границу, нужно нотариально заверенное разрешение с указанием страны и срока пребывания.