В Краковце женщина пыталась вывезти ребенка за границу по поддельным документам
На пункте пропуска "Краковец" женщина пыталась пересечь границу с несовершеннолетним сыном. Пограничники обнаружили, что она хотела сделать это по недействительному документу.
Нарушение правил пересечения границы детьми с одним из родителей обнаружили в Краковце, информирует пресс-служба ГПСУ.
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Сегодня (10 октября – 24 канал) на рассвете, выбрав "зеленый коридор", автомобилем Volkswagen в пункт пропуска "Краковец" прибыла украинка,
– говорится в сообщении.
Женщина ехала в машине вместе с несовершеннолетним сыном 2008 года рождения. На паспортном контроле путешественница показала нотариально заверенное согласие от отца на вывоз сына за границу. Но инспектор ГПСУ усомнился относительно его правдивости.
В результате проверки документа появилась интересная деталь – отец парня находился за пределами Украины на момент выдачи заявления.
Впоследствии женщина призналась, что получила фальсификат у частного нотариуса без фактического присутствия отца. Женщину вместе с ребенком передали правоохранителям.