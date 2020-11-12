В Краматорске члены городской территориальной избирательной комиссии устроили драку. Заседание, которое должно состояться, так и не началось – комиссия не смогла утвердить повестку дня.

Более часа члены комиссии спорили, повышая голос друг на друга. Через некоторое время председатель ТИК Роман Байрак, который является представителем "Слуги народа", объявил о закрытии заседания, сообщает Kramatorks Post.

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В то же время член ТИК Вячеслав Беляев, который является представителем партии "Голос", заявил, что никого не выпустит из зала заседаний. Он требовал привести к присяге новых членов комиссии. Беляев встал, перекрывая выход из зала. В этот момент Байрак плечом выбил его из дверного прохода.

Вследствие этого Беляев ударился головой о стену. Позже он заявил, что потерял сознание.

Члены ТИК в Краматорске устроили драку: смотрите видео

Заседание таки состоялось

Известно, что ему вызвали скорую. Однако вызвать полицию потерпевший отказался. Позже заседание таки состоялось, однако уже без председателя ТИК Романа Байрака и еще 7 членов. Зато присутствовали 10 членов комиссии, среди них 2 новых. Проведение повторного заседания инициировал Беляев, оно состоялось под руководством заместителя председателя ТИК Татьяной Ивановой.