В Краматорске 14 – 15 все же будет действовать карантин выходного дня. Мэр Андрей Панков заявил, что решение правительства должны выполнять во всех городах Украины. Ранее чиновник уверял, что городская комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций не будет вводить новые ограничения.

Что сказал Панков

За соблюдением карантина выходного дня будут следить правоохранители и Госпродпотребслужба. Они смогут выписывать штрафы нарушителям. Об этом Панков сообщил на своей странице в фейсбуке.

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Постановление №1100 Кабинета Министров Украины говорит о безальтернативном введении карантина выходного дня на всей территории нашего государства,

– отметил мэр Краматорска.

По его словам, решение правительства вполне обоснованно: "Принятые меры – рекомендации специалистов, медиков, которые могут сыграть важную роль в расторжении цепей передачи болезни".

В то же время Панков добавил, что как только динамика коронавируса в городе уменьшится, местные власти ослабят карантин.

Что городские власти говорили ранее

Накануне Панков заявил, что городская комиссия не будет вводить карантин выходного дня в Краматорске. Мол, население города "прониклось атмосферой карантина" и по вечерам нет скоплений в общепите.

Карантин выходного дня не учитывает существенных различий между городами и его надо пересмотреть. Такое решение должны принимать исключительно на местах,

– говорил Панков.

Кроме того, он отправлял соответствующее письмо премьер-министру Денису Шмыгалю.

Обратите внимание! Карантин выходного дня продлится в Украине в течение 3 недель. Так, на выходных будут работать только аптеки, продуктовые магазины, АЗС и финучреждения. В то же время местные власти ряда городов отказываются выполнять решение правительства.



Что предусматривает карантин в Украине / Инфографика 24 канала