В Краматорске провели обучение для работников службы судебной охраны. Для этого придумали легенду – сторонники одного из кандидатов возмущены результатами выборов.

Тренировки организовали максимально приближенными к реальности. Люди якобы захватывали суд и требовали пересмотреть результаты выборов, сообщает 24 канал.

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После словесной перепалки с "протестующими" правоохранители зашли в зал и вывели одних нарушителей, в то же время других оттесняли к выходу. Самых активных зачинщиков выводили из здания и сажали в полицейский автомобиль.



Обучение было максимально правдоподобным / Скриншот из видео

Командир взвода быстрого реагирования службы судебной охраны Денис Сулаков заметил, что во время тренировки все проходило хорошо, но как будут разворачиваться события в реальной жизни – прогнозировать трудно. По его словам, такие тренинги необходимы, чтобы все действия в реальности были слаженными.

Взвод быстрого реагирования – это силовое подразделение. Он уже прибывает в здание суда, в зал заседаний, когда силами, которые есть, невозможно справиться с правонарушителями, если возникают уже такие ситуации,

– пояснил Сулаков.

Такие учения организуют каждый месяц. "Есть недостатки, но мы служба молодая, еще комплектуемся. Есть у нас работники, у которых уже есть опыт в правоохранительных органах. Но есть и работники, которые пришли без него, поэтому мы проводим эти учения, – отметил заместитель руководителя территориального управления по службе судебной охраны Артем Шевченко.



Охранников суда обучают каждый месяц / Скриншот с видео

На этот раз одновременно с коллегами из Краматорска свои навыки оттачивали и правоохранители Полтавы.