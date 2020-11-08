Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в очередной раз дал интервью российскому изданию. На этот раз – финансируемому российским правительством ТАСС. Во время разговора Кравчук рассказал о шагах "Плана действий на Донбассе".

О том, что сказал Кравчук в интервью российскому изданию ТАСС, пишет 24 канал.

К теме Выборы на Донбассе: несколько выводов относительно "плана мира" Кравчука

Кравчук об особом статусе для Донбасса

Верховная Рада планирует принять закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе, однако закреплять особый статус региона в Конституции не будет. По словам лидера украинской делегации в ТКГ, это невозможно, пока на оккупированной территории находятся незаконные вооруженные формирования.

В Конституции не может быть прописано местное самоуправление для определенной территории с незаконными формированиями. Тогда это уже федеративное государство с невиданной ранее в мире формой существования,

– отметил Кравчук.

Чтобы предоставить Донбассу особый статус, сначала необходимо восстановить контроль на территории.

Читайте также Зеленский призвал уже готовиться к восстановлению контроля за границей на Донбассе

Выборы на Донбассе и амнистия

Украина проведет местные выборы на Донбассе только тогда, когда полностью будет контролировать территорию.

Верховная Рада подготовит такой специальный закон о выборах. Я не исключаю, что он может предусматривать не обязательно пропорциональную систему партий. Может, это будет мажоритарная система,

– сказал Кравчук.

В то же время закон об амнистии парламент примет исключительно после выборов. Для того, чтобы определить людей, которые подпадают под амнистию, могут создать специальную комиссию, в которую войдут представители местной власти.

О минских договоренностях

По словам Кравчука, в минских договоренностях необходимо изменить очередность действий. В частности речь идет о выборах на Донбассе и восстановлении контроля на границе с Россией. Это предусмотрено в "Плане действий по Донбассу".

Представители оккупационных властей на Донбассе не хотят ничего менять, а лишь требуют выполнения договоренностей шестилетней давности. Если так будет продолжаться и дальше, то Украина будет искать другие формы воздействия.

Я приложу все усилия, чтобы убедить своих искать новые форматы в международном сообществе, и мы будем их искать, потому что для нас мир – главное,

– отметил политик.

5 ноября Кравчук передал "План действий по Донбассу" представителям ОБСЕ. Далее его дадут на рассмотрение России и другим участникам ТКГ. Лидер украинской делегации надеется, что до 10 ноября ОБСЕ уже подготовит документ. Подробнее о "Плане действий по Донбассу" – читайте здесь.



Что предусматривает "План действий по Донбассу" / Инфографика 24 канала