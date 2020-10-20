Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что власть должна принять пакет законов о реинтеграции оккупированных территорий. Это нужно для того, чтобы достичь мира в этом регионе.

По его словам, вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным. Такое мнение Леонид Кравчук высказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

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Глава украинской делегации ТКГ назвал 4 ключевых этапа возвращения оккупированных территорий.

Прекращение войны;

Проведение выборов на подконтрольных Украине территориях;

Формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях;

Принятие пакета законов экономического характера. В частности, тех, что создают условия для инвестиций и бизнеса.

Леонид Кравчук отметил, что это огромный массив документов, который объединяет период войны, после войны и период привлечения неподконтрольных территорий в систему украинской власти.

"Я не знаю, сколько будет тех законов", – подытожил он.

Обратите внимание! Накануне вицепремьер и участник украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что полная реинтеграция оккупированного Донбасса продлится минимум 25 лет.