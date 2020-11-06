Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук не говорил и не представил в Верховной Раде "План совместных шагов" для прекращения конфликта на Донбассе, который предлагали ранее. Таким образом Кравчук "идет по граблям уволенного из ТКГ Витольда Фокина".

Такие действия председателя ТКГ недопустимы, ведь подвергают опасности власть и дискредитируют украинских членов ТКГ. Такое мнение высказал нардеп от фракции "Слуга народа" Виталий Безгин, передает "Радио Свобода".

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"Наверное, это чуточку по граблям господина Фокина у нас пошло. И, я думаю, если у представителей ТКГ есть план, а он, очевидно, есть, потому что мы уже имели общение с господином Резниковым по этому поводу, то сначала нужно это, пожалуй, проговаривать", – сказал Безгин.

Он предположил, что это может быть и в закрытом режиме, однако парламентарии должны знать концепцию плана. "Только после этого можно делать какие-то заявления, которые, в частности, имеют контроверсионный характер", – подчеркнул нардеп. В то же время Кравчук ничего ни с кем не обсуждал.

По словам Безгина, если Кравчук уже заговорил о плане, то должен четко его объяснить.

А сейчас это выглядит снова как медийный вброс,

– заявил нардеп.

Безгин заявил, что он с членами комитета обсуждает позицию по направлению письма. В нем будут требовать безотлагательно представить этот план перед профильным комитетом в закрытом режиме.

Что предусматривает "План совместных шагов": кратко