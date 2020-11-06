"По граблям господина Фокина": Кравчук не презентовал в Раде план по Донбассу
Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук не говорил и не представил в Верховной Раде "План совместных шагов" для прекращения конфликта на Донбассе, который предлагали ранее. Таким образом Кравчук "идет по граблям уволенного из ТКГ Витольда Фокина".
Такие действия председателя ТКГ недопустимы, ведь подвергают опасности власть и дискредитируют украинских членов ТКГ. Такое мнение высказал нардеп от фракции "Слуга народа" Виталий Безгин, передает "Радио Свобода".
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"Наверное, это чуточку по граблям господина Фокина у нас пошло. И, я думаю, если у представителей ТКГ есть план, а он, очевидно, есть, потому что мы уже имели общение с господином Резниковым по этому поводу, то сначала нужно это, пожалуй, проговаривать", – сказал Безгин.
Он предположил, что это может быть и в закрытом режиме, однако парламентарии должны знать концепцию плана. "Только после этого можно делать какие-то заявления, которые, в частности, имеют контроверсионный характер", – подчеркнул нардеп. В то же время Кравчук ничего ни с кем не обсуждал.
По словам Безгина, если Кравчук уже заговорил о плане, то должен четко его объяснить.
А сейчас это выглядит снова как медийный вброс,
– заявил нардеп.
Безгин заявил, что он с членами комитета обсуждает позицию по направлению письма. В нем будут требовать безотлагательно представить этот план перед профильным комитетом в закрытом режиме.
Что предусматривает "План совместных шагов": кратко
- Украина наработала документ, который предусматривает полное прекращение конфликта и демилитаризацию оккупированных районов Донетчины и Луганщины.
- Согласно ему, все незаконные вооруженные формирования боевиков должны вывести с оккупированной территории. Более того, их должны распустить в начале 2021 года.
- В то же время Украина должна взять под контроль границу, а также будет ответственной за нормальную жизнедеятельность в этих регионах.
- Если Россия согласится на все предложения, предусмотренные документом, то Украина назначит местные выборы на Донбассе на 31 марта 2021 года.
- У Кремля уже отреагировали на документ. Там заявили, что предложения в документе являются совсем другими, чем предусматривают Минские договоренности.
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