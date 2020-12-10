Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что пока предпосылок для встречи лидеров "нормандской четверки" нет. Все из-за позиции России, которая не выполняет свою часть задач.

При этом Украина свои основные задачи уже выполнила. Об этом Кравчук рассказал в интервью liga.net.

Тем временем В ТКГ ответили, планируют ли расширить нормандский формат

Пока предпосылок (для встречи – 24 канал) я не вижу. Потому что Россия выдвигает одну и ту же тему: формально говорит "да-да", и советники встречаются, что-то говорят. Но фактически сейчас Россия говорит: "нет необходимости встречаться в нормандском формате потому, что не выполнена задача прошлой нормандской встречи 9 декабря",

– пояснил он.

Он подчеркнул, что сомневается в ответственных действиях российской стороны, но после зимних праздников станет более понятно, куда движется политическая ситуация.

"В Париже этот документ подписал президент Путин. Он его подписал не для Украины, а для России, но не выполняет. Они играют в жмурки: говорят одно, думают другое, делают третье", – добавил Кравчук.

Заметим, что на днях в Кремле заявили: проведение нормандского саммита в ближайшее время невозможно. Мол, до сих пор принципиально не выполнено ни одно решение предыдущего саммита.

В то же время Украина со своей стороны выполнила договоренности, достигнутые в прошлом году в нормандском формате, а именно: открыла новые контрольные пункты въезда / выезда, несмотря на карантин; дала согласие на разминирование 19 участков, на разведение сил и средств на 4 новых участках; заявила о готовности имплементировать "формулу Штайнмайера" к закону об особом статусе Донбасса; 4 раза передавала списки на обмен по формуле" всех на всех".

Впрочем, почти все процессы продолжает блокировать российская сторона.

Обратите внимание! В нормандский формат входят 4 страны: Украина Франция, Германия и Россия. Его целью является урегулирование конфликта на Донбассе. Подробнее читайте здесь.