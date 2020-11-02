Леонид Кравчук отмечает, что Украина продолжает пытаться использовать потенциал Минских договоренностей, однако при необходимости будет искать новые пути. Глава делегации Украины в ТКГ отмечает, что нельзя длительное время делать вид, что есть движение вперед, если этого не происходит.

Сейчас Украина использует все возможности "Минска". Об этом Кравчук рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

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Но если надо будет найти дополнительные форматы, будем их искать. Это могут быть различные форматы,

– отметил глава делегации Украины.

По его словам, можно использовать

Будапештский меморандум;

соответствующие силы "Большой семерки";

другие пути международно-правового характера.

"Отмечу: я сейчас говорю как частное лицо, и это – мое личное мнение. Решение будет принимать президент", – уточнил Кравчук.

Он также отметил, что если шаги и предложения Украины не позволят разблокировать переговоры в рамках ТКГ, то он будет готов вносить предложение, чтобы искать другие форматы. "Шесть лет идет война, мы сделали и будем делать дальше, а россияне, чтобы ты не делал, говорят, что не так, потому что у них другая цель. У них цель уничтожить Украину", – сказал Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ также подытожил, что нельзя дальше делать вид, что мы идем вперед, "когда они не дают идти вперед".

Обратите внимание! В рамках переговоров Трехсторонней контактной группы Россия продолжает шантажировать Украину и пытается заставить пойти на ее условия. Этим практическая работа ТКГ тормозится множеством процедурных вопросов. Больше об этом читайте по ссылке.