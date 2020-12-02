Алексей Данилов 26 ноября заявил, что СНБО готовит новое решение относительно ситуации на Донбассе, где 7 год идет война. Леонид Кравчук объяснил о каком решении говорилось.

Если Россия и в дальнейшем будет сопротивляться или совершать сомнительные действия, СНБО должен искать другие варианты решения ситуации на Донбассе. Об этом рассказал руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в комментарии ТСН.

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Что объяснил Кравчук

Во многих выступлениях президент Зеленский говорил о необходимости мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Но Украина не может вечно убеждать в этом Россию и ОРДЛО.

Мы видим, что наши усилия часто встречают сопротивление, причем сопротивление необоснованное и главная его цель – затянуть сам процесс, имея в виду, видимо, какие-то далеко идущие цели,

– сказал Кравчук.

Поэтому, по его словам, Зеленский сказал, что Украина подождет до 9 декабря, годовщины встречи в нормандской формате, и будет анализировать ситуацию. Если не будет существенных изменений и мы будем видеть сопротивление и сомнительные действия России, тогда применим другие формы воздействия на ситуацию, чтобы достичь мира.

"СНБО вполне естественно должен искать варианты таких возможных действий. Я думаю, что как раз это и есть подготовка такого решения – документа. Каков его смысл? Со мной никто не советовался, я не могу вам ничего сказать", – подытожил Леонид Кравчук.

Обратите внимание! Именно 9 декабря 2019 года на саммите в Париже президент Зеленский впервые встретился с Владимиром Путиным в рамках Нормандского формата. Тогда он заявил, что дает себе год, чтобы идти по плану Минских договоренностей.

О чем заявил Данилов

В начале декабря завершается срок действия плана А по решению ситуации на Донбассе. Поэтому Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит новое решение по урегулированию военного конфликта. По мнению Данилова, пока Россия не покинет оккупированные украинские территории, выполнение всех договоренностей будет нестабильным. Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент.