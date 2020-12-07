В Украине разрабатывают план "Б" по Донбассу. Совет национальной безопасности может принять его уже в начале 2021 года.

Что говорит Кравчук Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук лично участвует в разработке плана. Об этом политик рассказал российским СМИ, сообщает 24 канал. К теме У Зеленского есть план "Б" относительно Донбасса, – Кравчук По мнению Кравчука, план появится в начале 2021 года. Заметим, глава Украины в ТКГ не ответил на вопрос, предлагал ли он власти инициировать отключение России по международному расчетной системы SWIFT. Что известно о плане "Б" для Донбасса Президент Владимир Зеленский в мае 2020 года на пресс-конференции вспоминал, что существует план "Б" для Донбасса. Однако применять его пока не имели намерений.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что неизвестно, когда власть сможет перейти к плану "Б".

По словам представителя украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, ключевое слово в новом плане – миротворцы.

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