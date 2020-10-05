Кравчук предложил создать совет людей из Донбасса: чем он будет заниматься
Глава украинской делегации Леонид Кравчук анонсировал создание совета, членами которого будут выходцы из Донбасса. Совет будет нарабатывать предложения для Трехсторонней контактной группы.
По словам Кравчука, свою помощь предлагают многие люди, в том числе и те, которые всю жизнь проработали на Донбассе. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Кравчук отметил, что эти люди раньше занимали важные организационные, политические и хозяйственные позиции на Донбассе.
Их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс. Я еще раз хочу сказать, мы думаем над тем, как создать совет людей. Не взять одного члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения,
– пояснил Кравчук.
Чем занимается Трехсторонняя контактная группа
- ТКГ – это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России. Ее создали как средство для облегчения дипломатического решения войны на востоке Украины.
- Результат ее работы – минские договоренности. Это комплекс мероприятий, согласованный на саммите в Минске 11 – 12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой, состоящей из представителей России, Украины и представителей самопровозглашенных республик с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины.
- Договоренности состоят из блока по безопасности и политического блока. Первые два пункта предусматривают прекращение огня и отвод тяжелого вооружения сторонами конфликта.