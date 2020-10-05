Глава украинской делегации Леонид Кравчук анонсировал создание совета, членами которого будут выходцы из Донбасса. Совет будет нарабатывать предложения для Трехсторонней контактной группы.

По словам Кравчука, свою помощь предлагают многие люди, в том числе и те, которые всю жизнь проработали на Донбассе. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

Важно Кандидатура Тищенко, как члена делегации в ТКГ, вообще не обсуждалась, – Ермак

Кравчук отметил, что эти люди раньше занимали важные организационные, политические и хозяйственные позиции на Донбассе.

Их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс. Я еще раз хочу сказать, мы думаем над тем, как создать совет людей. Не взять одного члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения,

– пояснил Кравчук.

Чем занимается Трехсторонняя контактная группа