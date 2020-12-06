Леонид Кравчук выступил с предложением отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, если Москва не будет делать шагов навстречу по Донбассу. В российской Госдуме уже назвали заявление главы украинской делегации в ТКГ провокацией.

В Кремле считают, что такие санкции не будут иметь поддержки Запада. Об этом сказал Алексей Чепа, зампред комитета по международным делам Госдумы, сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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Он также заявил, что отключение России от международной платежной системы SWIFT будет иметь негативные последствия для экономик других государств.

Чепа отметил, что такое развитие событий в Кремле уже рассматривали, поэтому решили создать альтернативную внутреннюю систему – "Мир".

Что такое "Мир? Это российская платежная система, расчеты в ней осуществляются только в рублях. Обслуживание системы в западных странах не предусмотрено. Картами "Мир" можно совершить покупки приложений в Google Play Маркет, а также во многих интернет-магазинах за рубежом, в частности – Amazon, Ebay.

Российский депутат назвал "глупостью" применение санкций из-за ситуации на Украине. "Киев ничего серьезногоне делает, чтобы решать этот внутренний конфликт на Украине", – добавил он.

Что известно о заявлении Кравчука