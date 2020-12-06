Кравчук пригрозил России отключением от SWIFT: реакция Кремля
Леонид Кравчук выступил с предложением отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, если Москва не будет делать шагов навстречу по Донбассу. В российской Госдуме уже назвали заявление главы украинской делегации в ТКГ провокацией.
В Кремле считают, что такие санкции не будут иметь поддержки Запада. Об этом сказал Алексей Чепа, зампред комитета по международным делам Госдумы, сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.
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Он также заявил, что отключение России от международной платежной системы SWIFT будет иметь негативные последствия для экономик других государств.
Чепа отметил, что такое развитие событий в Кремле уже рассматривали, поэтому решили создать альтернативную внутреннюю систему – "Мир".
Российский депутат назвал "глупостью" применение санкций из-за ситуации на Украине. "Киев ничего серьезногоне делает, чтобы решать этот внутренний конфликт на Украине", – добавил он.
Что известно о заявлении Кравчука
- Леонид Кравчук пояснил, если со стороны России не будет никаких сдвигов в переговорном процессе, Украина может настаивать на ужесточении санкций.
- По словам главы украинской делегации в ТКГ, речь идет о предложении отключить Россию от международной платежной системы SWIFT.
- Он считает, что лучший путь решения ситуации на Донбассе – это дипломатический. Больше про это – читайте по ссылке.
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